Country Life fue el cuarto álbum del grupo de rock británico Roxy Music. Fue lanzado en 1974 y alcanzó el puesto número 3 en las listas del Reino Unido. Su portada es una de las más emblemáticas en la historia del rock, gracias a su indudable sex appeal.

Aunque en los créditos de la portada figuran Bryan Ferry y Nick DeVille –amigo personal de Ferry desde que ambos eran estudiantes de Bellas Artes y diseñador de cabecera de las portadas de discos de Roxy Music– , la foto de Country Life pertenece al fotógrafo sueco Eric Boman.

En ella aparecen dos modelos ligeras de ropa, Constanze Karoli y Eveline Grunwald. Bryan Ferry las conoció en Portugal y las convenció para que posaran en la sesión de fotos, así como para que le ayudaran con la letra de la canción “Bitter Sweet”.

Aunque sus nombres no aparecen en los créditos de la portada, sí que figuran en el libreto de las letras por su trabajo de traducción alemana. Bryan Ferry había tomado prestado el título del disco del nombre de una revista de estilo de vida rural, aunque esa temática tenga poco que ver con la portada, más allá de las plantas que sirven de fondo. No está considerado por los fans de Roxy Music como el mejor disco de la banda (ese honor recae en For Your Pleasure, de 1973, incluso a veces en su debut homónimo de 1972 o en el exitoso Avalon, de 1982), pero su cubierta es prácticamente insuperable en su poder de atracción.

La imagen del álbum Country Life fue muy controvertida en algunos países como Estados Unidos, España y los Países Bajos, donde su portada fue censurada por ese alarde de “liberación”. Tal vez ayudado por la polémica de su portada sexy, Country Life fue el primer álbum de Roxy Music que entró en el American Top 40 de los Estados Unidos. Como resultado, con posterioridad a su lanzamiento, se realizó una nueva versión con una foto de portada diferente. En lugar de las modelos Karoli y Grunwald, en la imagen sólo se ven algunos arbustos y árboles.

Esta portada ha inspirado numerosas imitaciones, como ésta de la artista alemana Pia Dehne:

También el ilustrador polaco Kamil Białogrzywy ha hecho su propia interpretación de la portada.

→ www.roxymusic.co.uk