C. Tangana durante la grabación de su «Tiny Desk Concert».

¿Se puede hacer un concierto sobre un escritorio? Seguro. Los Tiny Desk Concerts llevan demostrándolo desde 2008. Repasamos algunos de los mejores momentos de música en directo que nos ha dado NPR Music.

A estas alturas de la partida es complicado que a alguien no le suene de algo los Tiny Desk Concerts. Desde que en abril publicaran el mini concierto —en forma de fiesta de sobremesa— de C. Tangana con Kiko Veneno, La Húngara y Antonio Carmona, entre otros, las visualizaciones españolas del canal de NPR en youtube se han multiplicado.

Hasta entonces, el proyecto de la radio norteamericana era un referente independiente sobre todo en el mundo anglosajón, y tema de conversación premium sólo para los más hipsters del lugar en España.

Sin embargo, lo de NPR con los diminutos conciertos de escritorio viene de muy lejos; tanto, que incluso goza de la insoportable incredulidad del que cumple años y no lo puede creer. Desde el primer concierto en la mesa del programa de Bob Boilen (All Songs Considered) han pasado más de diez años; varios centenares de bandas y músicos han grabado sus pequeños conciertos tras la primera cita con la música de Laura Gibson en 2008.

Tanto tiempo ha transcurrido que NPR ha pasado de ser un nido de artistas indies y conciertos íntimos a, por fortuna, abrirse a muchos otros géneros; de hecho, los Tiny Desk Concerts más emblemáticos se disparan musicalmente más allá de la fórmula de cantautor tímido con guitarra acústica. Estos son diez de sus momentos más memorables.

1 – Anderson .Paak & The Free Nationals

El concierto de Anderson .Paak & The Free Nationals es, a día de hoy, el vídeo con más visualizaciones de NPR Music en youtube. Por delante de Dua Lipa, BTS y Taylor Swift. Un concierto de cuatro canciones y apenas 15 minutos que cuenta, tras su publicación en 2016, con más de 70 millones de reproducciones.

Sentado a la batería, relajado, y rodeado de tres de sus músicos de confianza en un pequeño rincón por el que mucha gente en España paga más de 500 euros por vivir, Anderson .Paak repasó brevemente los que entonces eran sus primeros éxitos en solitario (de su disco Malibu, de 2016) y un tema anterior con NxWorries.

«¡Pensaba que esto era más sofisticado, más maduro!», lanzaba entre risas cuando alguien le pedía que interpretara «Suede», y ese momento refleja hasta el último poro de la afortunada evolución de los Tiny Desk Concerts.

2 – Tash Sultana

Basta con echar un vistazo a la cantidad de pedales con los que se maneja Natasha Sultana en el Tiny Desk Concert de abril de 2017 para entender cómo ha cambiado el proyecto desde 2008.

La australiana, que entonces estaba en lo más alto de su carrera tras su irrupción viral como estrella de youtube, representa la adaptación de una propuesta que ha sabido agarrarse a la cola del dragón para no perderlo de vista en su vuelo. El concierto de Tash Sultana son, de hecho, 25 minutos de la psicodelia más artesanal que se puede hacer hoy.

3 – Billie Eilish

Los Tiny Desk Concerts suelen durar entre 15 y 25 minutos, lo que necesite un set de tres o cuatro canciones para ser desarrollado. Sin embargo, hay quienes no necesitan más de diez minutos y un par de temas.

Es lo que pasó con la «visita» —un vistazo al decorado descubre el cartón de un escenario provocado por la cuarentena de los primeros meses de pandemia— de Billie Eilish, que en agosto de 2020 devastó los poquísimos corazones que debían de quedar intactos con las versiones de «My Future» y «Everything I Wanted».

«Llevamos viéndolos desde hace años», dice Eilish entre la interpretación de dos canciones, lo que da una pista de la fama del proyecto, sobre todo en Estados Unidos.

4 – St. Paul And The Broken Bones

El escritorio de Bob Boilen es, probablemente, el trozo de conglomerado más pisoteado de cualquier emisora de radio del planeta. La mesa de Boilen es la perfecta metáfora del importante trabajo que ha hecho el programa con la promoción del llamado neosoul (o simplemente el soul en el siglo XXI) durante los últimos años.

Este concierto de St. Paul And The Broken Bones, con más de 7 millones de visualizaciones desde diciembre de 2014, es el mejor ejemplo: su cantante, Paul Janeway, no se baja al suelo en los casi 14 minutos que dura el set de la banda.

5 – Wu-Tang Clan

Con el tiempo, Boilen ha ido sacudiéndole la naftalina que, casi sin querer, acumula cualquier proyecto que se prolonga más de lo normal en el tiempo. Cuando recibieron a los Wu-Tang Clan en los estudios del programa, el ideólogo de los Tiny Desk Concerts debió de buscar con la mirada a quien le criticaba por ser un nido de endogamia indie.

Y más aún cuando Young Dirty Bastard, el hijo del fallecido Ol’ Dirty Bastard, se subió a su escritorio mientras era jaleado por el resto del clan y el público. El concierto de Wu-Tang Clan —en el que incluso participa un dúo de cuerdas— es sólo un botón más, que muestra que todo lo que tienen de tiny lo tienen de concert.

6 – Alicia Keys

Alicia Keys protagonizó en junio de 2020 —con un concierto grabado en febrero del mismo año, semanas antes de que todo se fuera por el sumidero— uno de los Tiny Desk Concerts más largos de la saga.

Keys ofrece un repertorio de casi media hora con cuatro canciones que, por supuesto, y como sucedería en cualquier otro recital, concluye con la petición del público. «¿Queremos «No One»? ¿Queremos «Fallin»?”, pregunta antes de ofrecer una descontrolada versión extendida de la canción que le abrió las puertas del mainstream en 2001.

7 – DakhaBrakha

DakhaBrakha nació a principios del siglo XXI, en 2004, como un proyecto de actrices y actores underground dirigidos por Vladyslav Troitskyi, y bajo el paraguas del Centro DAKh de Arte Contemporáneo de Kiev, en Ucrania.

El caos multiétnico de DakhaBrakha, que mezcla toda clase de instrumentos y formas con el espíritu punk de grupos como Gogol Bordello, es uno de los conciertos más particulares de los trece años de los Tiny Desk Concerts.

8 – Miley Cyrus

El último concierto grabado en los dominios de NPR Music, antes de que la pandemia marcara nuevos estándares, tiene fecha de marzo de 2020. A partir de entonces, las nuevas píldoras de música en directo se fueron sucediendo desde casa; esta situación permitía explotar determinadas licencias artísticas que no ofrece un estudio de radio.

A finales de enero de 2021 pudimos ver que, además de un poderoso concierto de tres canciones (incluida una fantástica versión de «Fade Into You», de Mazzy Star), Miley Cyrus había grabado un videoclip. Canción a canción, el plano se va abriendo hasta que en la poderosa «Prisoner»comprobamos que la habitación juvenil del principio es sólo un escenario que se queda pequeño y del que Cyrus escapa para reunirse con el resto de la banda. Bien de metáfora.

9 – Diego El Cigala

Quién iba a pensar que, antes que C. Tangana en 2021, ya se había cantado en español en los Tiny Desk Concerts. No nos referimos a Los Hacheros de Brooklyn o a Natalia Lafourcade, sino a Diego El Cigala.

Acompañado del maestro Jaime Calabuch al piano, el Cigala hace un breve repaso —con incómodas incursiones en inglés mientras se seca el sudor— su riquísimo repertorio. «Soledad», «Vete de mí» y «Vida loca» le pusieron el listón muy alto a Antón Álvarez Alfaro y a su troupe seis años antes, en mayo de 2015.

10 – Megan Thee Stallion

2 de diciembre de 2019. Megan Jovon Ruth Pete, aka Megan Thee Stallion, se planta en los estudios de NPR Music con cinco músicos y firma uno de los mejores conciertos de la saga Tiny Desk.

Más de 25 minutos de una rapera en estado de gracia. Boilen se puede poner también otro pin: el de su escritorio fue, además, el primer concierto en el que Megan Thee Stallion actuaba en público apoyada por una banda.