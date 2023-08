Miley Cyrus estrenará nueva canción y vídeo, ‘Used To Be Young’, el 25 de agosto.



Para celebrar el lanzamiento de ‘Used To Be Young’, Miley compartirá historias y reflexiones de los muchos capítulos de su vida en el especial de televisión Endless Summer Vacation: Continued (Backyard Sessions). El especial se emite en ABC el jueves 24 de agosto de 10:00 a 11:00 p.m. EDT. Re-imaginado a partir de la versión que se emitió originalmente en Disney+, el especial cuenta ahora con una nueva entrevista, así como con música de su último lanzamiento Endless Summer Vacation, incluyendo su exitoso single ‘Flowers’, además de uno de sus éxitos clásicos. Este nuevo especial se emitirá al día siguiente en Hulu.



‘Used To Be Young’ es el primer tema nuevo de Miley desde el lanzamiento de su álbum Endless Summer Vacation que incluía su exitoso single ‘Flowers’ y doce temas más. ‘Flowers’, un auténtico éxito mundial, permaneció 8 semanas en el número #1 del Billboard Hot 100, un récord personal para Miley.

‘Flowers’ ya se ha reproducido 4.000 millones de veces y ha sido la canción que más rápido ha alcanzado los 500 millones de streams en Spotify. Miley ha alcanzando grandes hitos con ‘Flowers’ en todo el mundo. En España, el tema, que ya ha alcanzado la certificación de 4 discos de platino, ha supuesto el mejor debut de Miley Cyrus en las Listas de Ventas españolas; además, ha sido el debut más alto de un tema anglo en las listas – entró directo al #2 – desde Adele en 2015 con su tema ‘Hello’. Haz pre-save de ‘Used To Be Young’.



Además, ‘Used To Be Young’ llega justo antes del décimo aniversario del álbum de Miley Cyrus, Bangerz. Bangerz, un álbum de referencia, fue el hogar de éxitos originales tan queridos como ‘Wrecking Ball’, ‘We Can’t Stop’ y ‘Adore You’. Para celebrar el aniversario, habrá una edición limitada en vinilo de color con fotos nunca vistas y el tema extra ’23’ con Mike WiLL Made-It.