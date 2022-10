El cuarteto australiano de pop electrónico nos visita a principios de noviembre, y hemos hablado con su guitarrista, Tim Hoey.

Han formado parte de nuestro paisaje festivalero durante la última década, por eso se aguarda la inminente gira de Cut Copy por algunas de nuestras salas como agua de mayo.

Serán la sala Apolo de Barcelona (1 de noviembre), la Moon de València (2 de noviembre) y La Riviera de Madrid (3 de noviembre) las que acojan una gira que estaba prevista para hace dos años y tuvo que aplazarse varias veces por eso que ya todos nos sabemos de memoria y no queremos volver a recordar, aunque a veces sea inevitable.

Es una gira que forma parte del ciclo de conciertos Vida, Records & Friends, y que llega tras la publicación de su sexto álbum, el paisajístico y sosegado Freeze, Melt (2020), y un box set de vinilos, Collected Works 2001-2011 (2022), que recapitula los que fueron los primeros diez años de la banda.

Una buena ocasión para charlar con Tim Hoey, el guitarrista del grupo que completan el vocalista, teclista y guitarrista Dan Whitford, el bajista Ben Browning y el batería Mitchell Scott, sobre el pasado, presente y futuro del cuarteto australiano, justo a los veinte años de su nacimiento.

Creo que es inevitable preguntaros cómo os afectó la pandemia, aunque pueda resultar repetitivo, porque en vuestro caso publicasteis vuestro último disco en junio de 2020, con toda la industria totalmente parada. Dado que sois un grupo muy de directo, ¿os resultó frustrante?

Totalmente. No somos muy de redes sociales, así que tocar en directo es nuestra forma más directa de conectar con nuestro público. De verdad que es la única manera que tenemos de ver cómo reacciona la gente ante el nuevo material. Pero estaban ocurriendo tantas cosas en el mundo que era difícil hasta pensar en tocar en directo. Hubo incluso momentos en los que pensamos que no seríamos capaces de volverlo a hacer nunca.

Acabáis de superar la barrera de los veinte años como grupo. ¿Cómo lo sentís? ¿Alguna vez pensasteis que podríais ser tan longevos? ¿Os sentís viejos?

¿Viejos? ¡En absoluto! (risas). Sé que es un cliché, pero el tiempo vuela. No parece que hayan pasado veinte años porque estamos constantemente en movimiento, pensando en nuestro siguiente paso: el próximo disco, la próxima gira. Nos sentimos bendecidos de haber podido dedicarnos a esto durante tanto tiempo. No creo que ninguno de nosotros viera esto al principio como una carrera, pero hemos trabajado duro a lo largo de todo este tiempo y creo genuinamente que podemos crear algo que sea resuene para la gente, que sea importante.

¿Habéis sentido alguna vez que In Ghost Colours (2008), considerado unánimemente como vuestro mejor disco, ha sido en cierto modo una carga por no poder superarlo? Te lo pregunto también porque, al menos aquí en España, canciones como “Lights & Music” o “Hearts On Fire” siguen siendo las más celebradas en vuestros conciertos, y también siguen siendo las que más escuchadas en streaming.

Creo que lo que nos hubiera hecho sentirnos mal es que a nadie le hubiera gustado. O que no hubiera soportado el test del paso del tiempo. Con cada nuevo disco, siempre esperas que no suene anticuado. Que no sea un trabajo cerrado, recluido en su sonido. Es más, al final lo que quieres es crear obras que reverberen mucho después de que tu carrera haya terminado. Así que para nosotros, aquel disco es parte de nuestra historia. También te digo que me gustan los discos que requieren atención y tiempo para conectar con ellos, y eso ocurre con algunos de los nuestros. Incluso también con In Ghost Colours (2008): pasó un tiempo hasta que la gente empezó a prestarle atención.

De izquierda a derecha: Tim Hoey, Mitchell Scott, Dan Whitford y Ben Browning. El mejor corta/copia del pop electrónico, vestido de etiqueta (Foto: Jimmy Fontaine)

En cualquier caso, y más allá de la repercusión de cada disco, sí se puede decir que habéis cubierto un gran rango de registros dentro del pop electrónico. ¿Sientes que hay algún hueco creativo por cubrir todavía? ¿Alguna asignatura pendiente como grupo?

Si lo hay, lo encontraremos. Siempre estamos pensando en nuestro siguiente paso, y nos sentimos constantemente inspirados por nuevos discos, nuevos lugares o nuevos instrumentos que nos hayamos comprado.

Y ya que lo mencionas, ¿cuáles son los nuevos artistas que os han inspirado?

Quizá ahora mismo escucho menos música ajena que antes, ya sea antigua o nueva, pero te puedo mencionar algunos artistas recientes que me gustan como Carmen Villain, Seahawks, Salamanda, Sofia Kourtesis, Art Feynman o CS+Kreme.

¿Y cuáles eran vuestros ídolos musicales cuando empezasteis?

Bueno, los gustos cambian, pero nunca olvidas los discos, la gente, los objetos o el entorno que te hizo adentrarte en la creación de música. Cada uno de nosotros estuvo escuchando músicas muy distintas entre sí, y exponiéndonos a sonidos con los que no estábamos familiarizados. Dan (Whitford) me introdujo en el house y la cultura del DJ y yo le introduje a él en un montón de discos experimentales hechos con guitarras. Diría que ahora estamos menos influidos por la gente y más por el entorno o el mundo que nos rodea.

Sé que no es fácil responder, ¿pero podrías mencionarme cinco álbumes favoritos de todos los tiempos?

Eso cambia a diario. Digamos que, en este momento, mis cinco favoritos podrían ser Endless Summer (2001), de Fennesz; For A Reason (1983), de Lifetones; Singing Dust (1986), de Singing Dust; Ballads (2021), de Time Is Away o la banda sonora de Morning Of The Earth (Albert Falzon, 1971).

¿Cómo os sentís cuando venís a España? ¿Algún rasgo diferencial como público?

España es el primer país que visité fuera de Australia, así que siempre tendrá un significado especial para mí. Yo crecí en una pequeña localidad costera, así que caminar por las calles de Barcelona y Madrid era algo nuevo y muy excitante la primera vez que las visité. Ya el solo hecho de que tuviéramos fans lejos de Australia me parecía muy sorprendente. La gente en España siempre nos ha recibido con los brazos abiertos, así que estamos deseando tener a su gente enfrente de nuevo.

¿Tenéis material ya para un nuevo disco?

Acabamos de empezar. Tuvimos nuestra primera gira en mayo de este año, y esa fue la primera vez que nos veíamos en muchísimo tiempo. Fue extraordinario poder conectar de nuevo y empezar a pensar en nueva música. No nos resultó nada fácil trabajar durante la pandemia: había cosas más importantes en las que pensar y a las que dedicar el tiempo. Pero ahora sí que estamos preparados para juntarnos de nuevo en el estudio y crear algo nuevo.

Fotos: Jimmy Fontaine.