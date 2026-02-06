La banda donostiarra publica “Cosas que salen mal”, primer single de Todas las cosas que nos salieron mal, su tercer álbum y nueva referencia en el sello BCore, que verá la luz el 13 de marzo

Todas las cosas que nos salieron mal llegará el 13 de marzo y será el tercer álbum del cuarteto, de nuevo de la mano de BCore. Como carta de presentación, la banda ha publicado “Cosas que salen mal”, un tema que resume bien el punto vital y musical en el que se encuentran.

La canción habla de uno de los asuntos más universales de la humanidad, el desamor, mezclando la nostalgia y ese optimismo desafiante propio de la juventud. Narra la ruptura de una relación de años y cómo cuesta dejar de pensar en esa persona (“Creo que ya va siendo hora de olvidarme de ti”); hasta que al final de la pieza, la afirmación inicial suena a alivio más que a victoria, y se confiesa su superación: “Creo que ya he conseguido olvidarme de ti”.

En lo musical, Comic Sans siguen moviéndose dentro del midwest emo. El nuevo tema avanza sobre un ritmo cambiante, lleno de redobles, frenazos y acelerones, guitarras limpias y tensas que van encadenando riffs rápidos. Hay herencia clara del emo y el punk-pop de los noventa, pero el grupo empieza a marcar más distancia con sus referentes para construir un sonido cada vez más propio.

Ese es uno de los ejes del nuevo disco. Sin abandonar el terreno que los ha definido hasta ahora, Todas las cosas que nos salieron mal apunta a una escritura más personal. Las canciones siguen siendo inmediatas y emocionales, pero hay voluntad de afinar estructuras, melodías y texturas para sonar más a Comic Sans y menos a la suma de sus influencias.

El álbum contará con el respaldo de varios sellos internacionales, entre ellos Stiff Slack (Japón), Through Love Records (Alemania), Saltamarges (Girona) y Discos 17 Dolores (Valencia), lo que confirma el alcance creciente del proyecto más allá del circuito estatal.

Tras la publicación del disco, la banda lo presentará en directo con una gira que pasará por ciudades como Málaga, Granada, Donostia, Barcelona, Madrid o Vigo, además de una fecha en Copenhague. Una serie de conciertos que servirán para medir cómo encajan estas nuevas canciones en un directo que siempre ha sido una de sus señas de identidad.