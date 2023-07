Después de un mes de la llegada de “Manifest“, Crystal Fighters estrenan “Carolina”, una oda a la felicidad personal, a dejar de lado lo que la sociedad espera de nosotros para perseguir nuestros sueños.

Después de un mes del lanzamiento de su sencillo “Manifest”, Crystal Fighters presenta su segundo sencillo titulado “Carolina”. La banda, que combina lo británico y lo vasco, lo antiguo y lo nuevo, lo pop y lo tradicional, ha compartido hoy una nueva canción que continúa la línea de “Manifest”, su primera música nueva desde el álbum “Gaia and Friends” de 2019, el cual fue lanzado en junio de este año.

Hablando sobre “Carolina”, Sebastian Pringle, integrante de la banda, ha explicado que : «”Carolina” es una historia de amor basada en la vida real que se desarrolla en Colombia. Es un homenaje a una mujer por la que Seb se enamoró. Ella estaba viviendo una vida diferente… con poco dinero, pero mucha más felicidad. Quería contar su historia, cómo reclamó su libertad al dejar de lado lo que la sociedad espera de nosotros para perseguir sus propios sueños. Vivir una vida que disfrutas en lugar de vivir por y para el trabajo».

La canción forma parte de las sesiones de su próximo quinto álbum, aún no lanzado, cuyos detalles serán revelados próximamente. Además, la banda ha compartido un video para “Manifest”, el cual se puede ver en su página web.

Actualmente, la banda está formada por Sebastian Pringle (voz principal, guitarra), Gilbert Vie-rich (electrónica, guitarras, percusión) y Graham Dickson (guitarra, txalaparta). Lanzaron su álbum debut, “Star Of Love”, en 2010, seguido de “Cave Rave” (2013), “Everything Is My Family” (2016) y “Gaia & Friends” (2019).

Su fusión musical y estilo único ha recibido el apoyo de BBC Radio 1 y 6Music, mientras que sus contagiosos y alegres espectáculos en vivo los han llevado a tocar en festivales, estadios y algunas cuevas alrededor del mundo. Gracias a esto, han construido una impresionante base de seguidores en vivo; su última gira por el Reino Unido en 2019 incluyó un exitoso concierto con entradas agotadas en el Brixton Academy, así como llenar el WiZink Center en Madrid y el St Jordi en Barcelona.

Con “Carolina”, Crystal Fighters continúa su trayectoria musical, combinando la diversidad cultural y la pasión por contar historias a través de su música. Los fans esperan ansiosamente el lanzamiento de su próximo álbum y el anuncio de la gira europea para disfrutar de su energía contagiosa y su emotiva música en vivo una vez más.