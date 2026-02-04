Karmento anuncia la gira final de La Serrana, un recorrido internacional que se extenderá durante 2026 y que pondrá el broche definitivo a uno de los discos más reconocidos de su carrera, con una nueva propuesta escénica pensada como encuentro entre tradición y contemporaneidad.

Karmento es una artista folclórica de La Mancha que inicia su andadura artística en el año 2012, cuando decide irse a vivir a la isla de Malta. Allí comienza a relacionarse con músicos internacionales y empieza a escribir las canciones que conformarían su primer álbum Mudanzas. Con La Serrana (El Tragaluz, 2024), la artista manchega marcó una nueva etapa dando un paso hacia un folclore más vanguardista, pero manteniendo su esencia. En las diez canciones que conforman este álbum, Karmento, inspirada en las mujeres de su pueblo y en su propia identidad, profundiza en su raíz a lo largo de un viaje emocional y narrativo que atraviesa la vida y la memoria de su pertenencia.

Este año, a partir de enero y hasta octubre, la artista presentará por última vez este trabajo que la ha llevado por escenarios de España, Latinoamérica y el norte de África, superando el centenar de conciertos y consolidando un proyecto profundamente conectado con la memoria, la raíz y la identidad.

Lejos de plantearse como una simple prolongación del propio tour, esta gira de cierre propone una nueva puesta en escena. Karmento ha concebido el directo como un espacio de encuentro entre la tradición y lo contemporáneo, con un planteamiento escénico más ambicioso y emocional. En algunas fechas, el espectáculo se amplía con la participación de bandas municipales locales, incorporando a músicos del propio territorio y convirtiendo cada concierto en una experiencia singular, pensada desde lo colectivo y el arraigo.

La Serrana ha sido un disco clave dentro del panorama de la música de raíz reciente. Reconocido como uno de los mejores álbumes de 2024 por medios como MondoSonoro, Rockdelux o Efe Eme, premiado por la Academia de la Música como Mejor Álbum Folclórico y con cuatro nominaciones en los premios MIN. Canciones que hablan de lo cotidiano, de la herencia oral y de formas de resistencia íntima.

La gira arrancó en Murcia, dentro del Folkfest, y pasará por ciudades como Málaga, Madrid, Ponferrada, Valladolid, Guadalajara o Albacete, combinando teatros, auditorios y espacios singulares. A lo largo del año se sumarán también fechas en Latinoamérica, aún por anunciar, reforzando el carácter internacional de este cierre de ciclo.

Con este tour, Karmento se despide del universo de La Serrana para abrir la puerta a una nueva etapa creativa y sonora. No se trata solo de decir adiós a un disco, sino de cerrar un proceso largo y fértil que ha conectado pasado y presente desde el escenario.