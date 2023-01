Se publica en castellano el libro en el que la legendaria publicación norteamericana recalibró hace dos años su lista de mejores álbumes de la historia del pop y del rock.

Pet Sounds, de The Beach Boys. The Miseducation of Lauryn Hill, de Lauryn Hill. Blood On The Tracks, de Bob Dylan. Purple Rain, de Prince. Rumours, de Fleetwood Mac. Nevermind, de Nirvana. Songs In The Key Of Life, de Stevie Wonder. Blue, de Joni Mitchell.

Los criterios son mudables. Aquello que una vez nos pareció genial puede revelársenos mundano al cabo de unos años, y ese trabajo que en su momento no terminamos de asimilar por cualquier motivo (su aridez, su misterio, nuestra propia situación personal) puede acabar convertido en una obra maestra a la que nadie ose toser. El arte es hijo de su tiempo, sí, pero su vigencia a largo plaza depende mucho de las dinámicas de la sociedad.

Es algo que ocurre también con la música, desde luego. Por eso uno de los grandes clásicos de entre todos los listados de los mejores discos de la historia, el que elaboró por primer vez la revista Rolling Stone hace ya casi veinte años, en 2003 y reevaluó en 2012, fue remozado por última vez en 2020 con algunas nuevas incorporaciones y también algunas alteraciones en su particular clasificación.

La editorial Liburuak ha puesto en circulación el libro Los 500 mejores álbumes de la historia de Rolling Stone (2023), un volumen de exquisita factura visual (256 páginas con grandes fotografías y las portadas de cada uno de los discos) que puedes comprar ya en nuestra tienda, y cuyo listado fue elaborado con las votaciones de un panel de artistas, compositores, productores, periodistas y miembros del equipo de la revista (entre los músicos figuran Beyoncé, Taylor Swift, Stevie Nicks o Billie Eilish), y en el que si algo se visualiza claramente es la revalorización de la música negra y de la música hecha por mujeres.

What’s Going On (1971), de Marvin Gaye, el número uno de esta nueva edición.

Así, el What’s Going On (1971) de Marvin Gaye desplazó del número uno al Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967) de The Beatles. Las obras totémicas de artistas como Prince, Lauryn Hill, Aretha Franklin o Kendrick Lamar subieron unos cuantos puestos (bueno, Lamar directamente irrumpió), por no hablar de Joni Mitchell, Carole King o Patti Smith; y se incrementó el porcentaje de discos de hip hop en tan honorable recuento.

Tan discutible como cualquier otra lista, pero plagado de discos incontestables cuyo disfrute nunca se agota, el libro es, como bien dice el periodista Rob Sheffield en su prólogo, una celebración de la gloriosa historia de un formato, el del álbum que nos cuenta una historia en una secuencia particular, que sigue siendo el gran test creativo para cualquier músico que aspire a perdurar, por mucho que las sucesivas transformaciones de la industria hayan amenazado (sin éxito) con reducirlo a la obsolescencia.

