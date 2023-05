La historia del joven artista, mucho más que un icono queer, que ha revolucionado el mundo de la música pop.



Lil Nas X es uno de los artistas más populares y exitosos del momento. Nacido en Georgia (EE.UU.) en 1999, este joven rapero ha logrado conquistar el mundo de la música con su estilo único y su habilidad para crear canciones pegajosas que se quedan en la mente de sus seguidores por mucho tiempo. En este artículo, te contaremos todo lo que necesitas saber sobre Lil Nas X, desde sus inicios hasta su éxito actual.

Celebridad de nuevo cuño

En los últimos años, Lil Nas X ha logrado convertirse en uno de los artistas más influyentes y reconocidos de la industria musical. A pesar de su corta carrera, ha conseguido llegar a lo más alto de las listas de popularidad con sus canciones y ha ganado múltiples premios por su trabajo. Y lo ha hecho comenzando su carrera en un género tan teóricamente masculinizado como el del hip hop, en el que no abundan figuras queer. Por eso lo incluimos como uno de los personajes relevante en el #2 de nuestra revista.

Sus inicios y “Old Town Road”



Nació en Atlanta, Georgia (EE.UU.), en 1999. Desde muy joven, mostró un gran interés por la música y comenzó a escribir sus propias canciones a los 16 años. Pero su camino hacia el éxito no fue fácil. Lil Nas X tuvo que superar muchos obstáculos y desafíos antes de lograr su gran éxito. Le llegó en 2018 con su primer sencillo, “Old Town Road”, número uno en las listas de varios países. La canción generó controversia debido a su mezcla de estilos y su letra provocativa, que desafiaba los estereotipos de género.

El lanzamiento de Montero y el éxito mundial



Después del éxito de “Old Town Road” continuó trabajando en su música y lanzando nuevos sencillos, muy bien recibidos por sus fans. Algunos de sus sencillos más populares incluyen “Panini”, “Rodeo” y “Montero (Call Me By Your Name)”. En marzo de 2021 lanzó su álbum debut, Montero, con algunas de sus canciones más populares. El disco y la imagen de sus videoclips y campañas promocionales, en el que se mezclaban hip hop, trap, dancehall y pop, le convirtió en un icono cultural de primera magnitud, así como en un referente para muchos jóvenes de todo el mundo. Ya no solo por sus canciones sino por su posicionamiento inequívoco en favor de los derechos de la comunidad LGBTQ+.