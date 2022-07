Os melhores sites terão múltiplos jogos de blackjack à escolha

Muitos jogadores portugueses gostam de sites de apostas online como o póquer. As variações mais populares do póquer incluem Hold’Em, póquer das Caraíbas, e Omaha. Todos estes jogos requerem um alto nível de habilidade para jogar, mas também oferecem a oportunidade de competir com jogadores de todo o mundo. Por exemplo, os jogadores podem jogar póquer em casinos online em Portugal. Estes jogos também oferecem muitas características adicionais, incluindo compras de bónus e jackpots progressivos.

Embora existam muitos casinos em linha que aceitam jogadores de Portugal, a maioria deles não funciona a partir daí. Isto deve-se aos elevados impostos pagos por Portugal. Embora o governo tenha implementado uma proibição de sites de jogo online não licenciados, isto não dissuadiu os jogadores portugueses de acederem a estes sites. Se um website se recusar a aceitar jogadores de Portugal, os utilizadores podem investigá-lo na secção de comentários. Contudo, os jogadores devem estar cientes de que os jogos de azar em linha são legais em Portugal desde 1916. Existem também 10 casinos terrestres no país, nove dos quais estão localizados no continente, e um na Madeira.

Antes de 1989, os jogos de azar só estavam disponíveis em clubes privados. Contudo, após esta data, as instalações de jogo online abriram as suas portas ao público português. À medida que as pessoas em Portugal começaram a gostar mais de jogar jogos de casino, começaram a aceder a sites de jogo online. Nos primeiros tempos da indústria dos casinos online em Portugal, não existiam regulamentos em vigor. De facto, todos os sites da nossa lista de Portugal de jogos de azar online são regulamentados por estes organismos. Por esta razão, recomendamos que se jogue apenas em casinos licenciados.

Quando se trata de jogo, Portugal tem uma história rica. Entre os jogadores mais notáveis está João Vieira, que aos 15 anos se tornou o jogador de basquetebol profissional mais jovem de Portugal. Enquanto viajava para outros países, ele gostava de jogar póquer contra os seus colegas de equipa. Acabou por fazer o jogo e começou a jogar póquer online. A sua experiência com o jogo online levou-o a tornar-se um dos atletas profissionais de maior sucesso da sua geração. Contudo, não precisa de ser um jogador profissional de basquetebol para se divertir no casino online em Portugal.

O país tem leis que regulam o jogo, mas o jogo online só foi legalizado recentemente. A Autoridade Reguladora do Jogo Portuguesa supervisiona o processo de licenciamento destes sites. Aqueles que desejam jogar em Portugal podem visitar qualquer casino online em Portugal, mas não se esqueçam de ler as letras miudinhas e verificar se o casino está licenciado e é legítimo. Pode também jogar em casinos tradicionais terrestres em Portugal. Se quiser jogar jogos de casino sem se preocupar com as leis locais de jogo, pode inscrever-se para uma conta experimental com uma empresa de jogo local antes de jogar a dinheiro real.

A partir de 2016, existem mais de uma dúzia de empresas internacionais de jogos de azar a operar em Portugal. Estoril Sol, o operador do maior casino terrestre de Portugal, e Gaming1 estabeleceram uma parceria para operar um casino online em 2016. O novo casino online foi a primeira entidade a receber uma licença de jogo online do SRIJ português. Os regulamentos de jogo do governo português impediram em grande parte os monopólios locais, e os operadores estrangeiros estão agora mais do que satisfeitos em oferecer os seus serviços aos jogadores locais.