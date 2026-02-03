Yorch publica “Tequila Rosa”, segundo adelanto de su próximo álbum. El proyecto musical del cineasta sevillano Jorge Naranjo avanza con una canción construida como un viaje nocturno por Madrid, marcada por un crescendo sonoro sin estribillo y por las colaboraciones de Irene Escolar y Paco Loco

“Tequila Rosa” ya está disponible y confirma que el nuevo disco de Yorch se mueve en terrenos distintos a los habituales. El tema funciona como una escena en movimiento. Un recorrido de madrugada por espacios reconocibles del centro madrileño -del Teatro Lara al Café Berlín, pasando por bares, calles y encuentros- que sirve de marco para una historia de amistad, deseo y memoria compartida. Yorch construye la canción como un flashback constante, una huida hacia delante que mira todo el tiempo hacia atrás.

Detrás de Yorch está Jorge Naranjo, cineasta sevillano afincado en Madrid, que entiende la canción como un espacio narrativo. Este enfoque se vuelve más evidente que nunca con “Tequila Rosa”: tránsito, conversación abierta y personajes que caminan sin necesidad de resolverse.

La producción, firmada por Paco Loco en El Puerto de Santa María, sitúa la canción en un punto intermedio entre el pop electrónico y una épica rock contenida. Las bases electrónicas de Miguel Galguera aportan un pulso hipnótico que va creciendo poco a poco, mientras las guitarras de Laura Solla y los coros finales de Helena Amado empujan el tema hacia un desenlace intenso y emocional.

Uno de los elementos clave del lanzamiento es la colaboración en el speech final de la actriz Irene Escolar, actualmente en un dulce momento profesional tras protagonizar series como “La Ruta 2” o la obra teatral “Personas, lugares o cosas”. La actriz introduce un cambio de tono que añade una dimensión dramática al relato. Su voz funciona como una pieza narrativa que refuerza la idea de diálogo y memoria compartida entre los personajes de la canción, «el encuentro de Juan y Sara. De Sara y Juan».

Este nuevo adelanto se suma a los singles previos que han ido dibujando el regreso de Yorch en formato largo. Un proyecto que presenta como una observación crítica del presente, del ritmo acelerado, de la dopamina fácil y de la necesidad de detenerse a mirar qué queda después de la noche.



