El joven músico chileno-noruego se marca la que es seguramente la canción más veraniega de su carrera.

Con 19 años ya estaba girando por todo el mundo y ofreciendo entrevistas a los medios. Lo de Boy Pablo ha sido un caso de precocidad y talento. Nicolás Pablo Muñoz, que es como se llama este músico chileno-noruego, lleva unos años enredado en los algoritmos y beneficiándose de la difusión de sus videos en youtube para prender el fandom de un público tan joven como él, pero también mayor. Ahora tiene 23.

Se le ha comparado a menudo con Mac DeMarco, uno de los héroes del pop en baja fidelidad de los últimos tiempos. Aunque sería curioso saber qué piensa el propio Mac DeMarco de esta canción, porque no tiene nada que ver ni con él ni con el mismo Boy Pablo. De hecho, la publica ahora porque considera que no encaja en ninguno de sus discos. Y tiene toda la razón.

“Be Mine” es una canción sencilla, repleta de vibraciones positivas y una luz muy veraniega, cantada mitad en inglés y mitad en castellano, y que llega justo antes de emprender su gira por EE.UU. durante los meses de julio y agosto y tras haber participado en unos cuantos festivales por Europa, como el Primavera Sound. Una canción de amor en clave de cumbia, como la define él mismo.

Aunque lo mejor es dejar que se explique directamente: “Fue escrita porque estaba cansado y aburrido y quería probar algo diferente. He estado obsesionado con la música cumbia desde hace un tiempo , así que se me hizo natural tratar de escribir algo inspirado en ella, en un oscuro día de invierno: esta canción me dio escalofríos instantáneos debido a las buenas vibraciones que recibí de ella, era una de esas canciones que no esperaba escribir, simplemente apareció”.

Pues queda dicho.