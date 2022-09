La vocalista y compositora de Nashville avanza con esta espléndida canción el que debería ser su disco de consagración popular.

Tiene carácter. Arrojo. La audacia de quien ha sobrevivido a adicciones y problemas familiares. Y el talento como para hacer estupendas canciones.

Es Margo Price, viene de Nashville, y lleva llamando a las puertas del gran público desde hace ya unas cuantas temporadas. Su último disco, el fabuloso That’s How Rumours Get Started (2020) publicado en medio de los días más duros que de aquella pandemia que se llevó por delante a su amigo John Prine, fue la última prueba.

Y la siguiente llegará cuando publique su próximo disco, para el que, de momento, no hay fecha, pero sí esta espléndida canción, llamada “Been To The Mountain”, que podría acabar en formando parte de su contenido.

Margo, quien siempre se ha distinguido por hacer las cosas a su manera y no seguir a rajatabla los dictados más conservadores de su ciudad, Nashville, la meca del country (de hecho, no le hace ascos a cualquier otro tratamiento sonoro que se aleje del tradicional sonido americana), ha vuelto a contar con su núcleo de confianza: su marido, el músico Jeremy Ivey y su productor de cabecera, el ubicuo Jonathan Wilson. Valores seguros, con los que resulta complicado fallar. Un círculo de colaboradores que se conoce demasiado bien como para no mezclar bien.

El videoclip ha sido dirigido por Courtney Hoffman, quien trabajó como diseñadora de vestuario en películas como Los odiosos ocho (Quentin Tarantino, 2015) o Captain Fantastic (Matt Ross, 2016) y lleva un tiempo dirigiendo sus propias obras audiovisuales.