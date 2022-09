Sigue el goteo de brillantes avances de lo que será el quinto álbum del joven cuarteto británico.

En ¡Mússica! tenemos especial debilidad por los músicos que trazan puentes entre pasado y presente. Por las conexiones entre distintas décadas. Por la comercialidad sin extraviar la calidad. Por los sonidos que te hacen bailar pero también pensar.

Por eso nos gustan tanto The 1975. Por eso hemos incluido esta “I’m In Love With You” en nuestra nueva playlist, la de septiembre, al igual que hicimos con “Happiness” en la de agosto. Porque el cuarteto británico a veces nos recuerda a Curiosity Killed The Cat, INXS, Michael Jackson, The Blue Nile y otras cosas de los años ochenta, pero eso no significa (ni mucho menos) que no suenen a 2022. Actuales. Vigentes.

Matt Healy es un letrista y un compositor con talento. Capaz de hacer que lo viejo suene nuevo. De interpretar cierto legado de la música pop con una sensibilidad contemporánea.

Being Funny In A Foreign Language (2022) es su quinto disco largo en una carrera de casi una década, está a punto de publicarse, saldrá a mediados del próximo mes de octubre, y por los adelantos que hemos podido escuchar hasta ahora, promete ser ese disco sólido, si fisuras, que hasta ahora no han logrado entregar. Por demasiada ambición, por falta de filtro, por incontinencia. Por exceso de confianza. Por lo que sea.

Porque The 1975 tienen canciones ya como para marcarse un imponente greatest hits, pero hasta ahora no han dado con su particular obra cumbre, con ese disco al que no le sobre nada. ¿Será este?