El músico valenciano Isma Romero publica el próximo 20 de febrero Tira y Afloja, su nuevo trabajo discográfico. Un álbum que llega tras más de 300 conciertos y una trayectoria construida de canciones honestas, escenarios grandes y pequeños, y colaboraciones clave dentro del pop rock estatal.

Tira y Afloja es el quinto disco de Isma Romero y funciona como un punto de equilibrio. Nueve canciones -diez en su edición completa- que miran al presente con espíritu crítico y a la vez conciliador. El álbum reflexiona sobre la velocidad del mundo digital, la sobreexposición, la multitarea constante y el desgaste emocional que acompaña a la vida contemporánea.

Desde que debutó con Antes de que esté prohibido en 2014, con apenas veinte años, el músico valenciano ha ido levantando su proyecto disco a disco, concierto a concierto. Este primer trabajo le abrió la puerta a una gira extensa y a un traslado definitivo a Madrid, donde consolidó una trayectoria marcada por la cercanía, la honestidad y una relación muy directa con el público. Desde entonces han llegado Luminiscencia (2017), Cara a cara (2019), La leyenda (2021) y el EP Canciones para curarme, además de más de 300 conciertos en salas, festivales y recintos emblemáticos.

En ese camino, Isma Romero ha compartido escenario y estudio con artistas clave del panorama nacional como Carlos Tarque, Rozalén, Ariel Rot, Sidecars, Coti, Rubén Pozo o Andrés Suárez, y ha trabajado con productores y músicos de referencia como Nigel Walker, Candy Caramelo, Paco Salazar o Twanguero.

Ahora, con esa experiencia a cuestas, Romero se prepara para publicar su quinto álbum, Tira y Afloja, que verá la luz el 20 de febrero. Un disco que llega como una síntesis natural de todo lo aprendido. En él, el músico despliega una mirada más madura y consciente sobre el mundo que le rodea.

El álbum incluye colaboraciones destacadas como Juancho de Sidecars y Twanguero, y ha sido producido por Juan Guevara junto al propio Isma Romero, con mezcla y masterización de Felipe Guevara y Carlos Carbonell. Grabado entre Valencia y Madrid, el disco propone una colección de canciones que reflexionan sobre el equilibrio, la fe, el cansancio y la necesidad de parar a tiempo.

