El músico granadino Josen Velázquez, conocido por su etapa al frente de Toulouse, presenta El Caminante, un nuevo proyecto en solitario que arranca con “Autorreferencia”, una canción de folk-indie sobria y confesional
Tras un periodo largo sin publicar música, Josen Velázquez vuelve a escena con nuevo nombre y nueva música. El músico granadino, conocido hasta ahora como voz y compositor de Toulouse, inicia una nueva etapa bajo el alias de El Caminante, un proyecto en solitario que reduce el foco y afina el pulso.
El primer movimiento de este nuevo capítulo se titula Autorreferencia, un single que vio la luz ayer, 6 de febrero, y que funciona como una especie de declaración de intenciones. No se presenta como un punto y aparte, sino como un momento de pausa para recolocar lo vivido y avanzar con otra perspectiva. La canción surge despacio, apoyada en una producción orgánica y contenida, donde cada elemento cumple su función y nada parece estar de más. La voz queda en primer plano sosteniendo un texto que mira hacia atrás con lucidez y sin dramatismo.
Musicalmente, El Caminante se mueve en un territorio de indie folk sobrio, introspectivo e íntimo. Velázquez ha citado a Bad Books como referencia, no tanto por una cuestión de estilo como por la manera de entender la canción como un lugar emocionalmente honesto. Esa herencia se percibe en la forma de cantar, en la estructura abierta del tema y en una instrumentación que acompaña dejando que la letra marque el ritmo interno.
Con este primer lanzamiento, Josen Velázquez plantea un proyecto que huye de la urgencia del mercado y apuesta por una madurez creativa basada en la honestidad. El Caminante se despide con esta carta de amor a lo que fue su banda, Toulouse.