Una versión compartida, grabada sobre el escenario, que revisita uno de los temas más íntimos de Vera Fauna y marca el tono de la nueva etapa que la banda sevillana prepara para 2026.

Vera Fauna han decidido volver a “Los Grillos” justo ahora, cuando su proyecto se encuentra en un momento de transición, y hacerlo acompañados por Rufus T. Firefly. El resultado es una versión en directo que busca ampliar el espacio emocional del tema y ponerlo a dialogar con otra forma de entender el escenario.

“Los Grillos”, uno de los temas más delicados de su último álbum Dime dónde estamos, siempre ha sido una canción de recogimiento y observación silenciosa. En esta nueva lectura, grabada en vivo y publicada tanto en audio como en vídeo, la canción se estira y gana capas. Rufus T. Firefly aportan una pulsión más expansiva, cercana a la psicodelia, que envuelve la estructura original sin desplazarla. Refuerza esa dimensión hipnótica y convierte la canción en algo distinto sin traicionar su núcleo principal emocional. Más que una colaboración puntual, la grabación transmite la sensación de encuentro entre dos proyectos que se reconocen en un mismo punto creativo.

Para Vera Fauna, el gesto tiene sentido dentro de su propio recorrido. Desde Sevilla han ido construyendo un proyecto reconocible, atento a la letra y al clima de las canciones, que en Dime dónde estamos encontró un equilibrio entre intimidad y apertura. Revisitar uno de los temas más delicados de ese disco en compañía de otra banda afín funciona como bisagra, como celebración de una etapa luminosa para el grupo y puente a una nueva era.

La publicación de esta versión llega, además, como antesala de una cita importante. El próximo 23 de enero, Vera Fauna actuarán en la sala BUT de Madrid dentro del Inverfest, un concierto que la banda quiere convertir en punto de partida de su nueva etapa y que planean grabar en directo. Después vendrán más fechas en Valencia, Barcelona, Zaragoza, Cádiz, Almería y Sevilla, además de varios festivales a lo largo del año.

La versión de “Los Grillos” junto a Rufus T. Firefly es un regalo para quienes ya conocen bien el repertorio del grupo, y una puerta de entrada para nuevos oyentes.