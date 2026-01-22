SON Estrella Galicia presenta Café Berlín 360º, un nuevo formato que sitúa el escenario en el centro de la emblemática sala madrileña y permite que el público pueda disfrutar del concierto desde cualquier ángulo. Juana Molina y Marie Davidson serán las primeras invitadas en activar esta experiencia inmersiva el próximo mes de abril.

SON Estrella Galicia vuelve a poner el foco en cómo se escucha y se vive la música en directo. Tras años de colaboración con el Café Berlín, el proyecto musical de la cervecera gallega presenta Café Berlín 360º, una configuración que desplaza el escenario al centro exacto de la sala y transforma por completo la experiencia habitual de concierto. No hay frontal ni retaguardia, no hay un “mejor sitio”, simplemente el público rodea a la artista y el directo se construye desde todos los ángulos posibles.

El planteamiento es técnico y creativo. Este formato obliga a repensar el show, la puesta en escena y la relación con quienes están a pocos metros. La proximidad es total y el margen para la repetición automática desaparece. Cada concierto será necesariamente distinto.

Las primeras confirmaciones marcan el tono de la propuesta. La franco-canadiense Marie Davidson actuará el viernes 17 de abril, mientras que la argentina Juana Molina ofrecerá dos conciertos los días 21 y 22 del mismo mes. Ambas reformularán sus directos para este formato tras una presentación previa del concepto, dirigida a industria y medios, protagonizada por Chico Blanco.

Marie Davidson llega a Madrid con City of Clowns (2025), su quinto álbum en solitario. Desde Montreal, la productora y poeta ha construido una trayectoria que conecta con la electrónica de club sin someterse a sus reglas, combinando techno, italo disco y spoken word. En su nuevo trabajo, las grandes tecnológicas aparecen como antagonistas de un relato que cuestiona el presente desde la pista de baile. El formato 360º amplifica ese discurso, eliminando la distancia entre artista y oyentes.

Por su parte, Juana Molina es una figura central del pop experimental desde hace casi tres décadas. Hija del cantante Horacio Molina y la actriz Chunchuna Villafañe, debutó en 1996 con Rara y desde entonces ha desarrollado una obra que cruza canción, electrónica y exploración sonora con absoluta libertad. Su nuevo álbum, DOGA (2025), vuelve a tensar los límites de lo experimental y encontrará en el Café Berlín 360º un espacio especialmente propicio para desplegarse sin mediaciones.

Café Berlín 360º se suma así a la línea de trabajo de SON Estrella Galicia, centrada en explorar nuevas formas de relación entre artistas y público más allá del circuito convencional. Las entradas para estas primeras fechas ya están disponibles en DICE y la organización ha confirmado que se anunciarán nuevos conciertos a lo largo del año.