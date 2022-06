Angel Olsen, Bergman Island, Johnny Depp y Amber Heard, Leonard Bernstein y Andrew Bird protagonizan los contenidos de la newsletter semanal de actualidad que recibirás en tu e-mail si te suscribes aquí.

Dormir entre sábanas frescas, dejar ya un poco abierta la ventana. Despertarse destapados, buscando quizá los pies del otro para calentarlos unos días más. Conchas de mar secándose en el alféizar, rastros de arena aún en la bañera, duchas de exterior, baños espontáneos en la playa al salir del trabajo, antes de que anochezca.

Gazpacho entre horas, que siempre relaja; historias que acaban, otras que empiezan, así es junio: umbral sagrado, picar pepino para la ensalada, mojarse el cuello sin sentir ya escalofríos, avistar la costa y por fin correr hacia ella sin detenerte a quitarte los zapatos. Pies descalzos, un chapuzón, y música en la terraza mientras siga la sobremesa (creo no dejarme nada).

1. 🏝 Bergman Island

Comencemos, entonces, con historias vividas en islas. O sobre cómo cosas invisibles circulan dentro de una pareja: Una de cineastas (Tim Roth y Vicky Krieps) que se retiran a la isla de Fårö en búsqueda de inspiración para sus guiones, el mismo lugar perdido en el Báltico del que Ingmar Bergman se enamoró a primera vista.

También el mismo donde dicha pareja habitará la famosa estancia donde el director sueco grabó Escenas de un Matrimonio: una de las películas insignia sobre el divorcio. Un viaje (dirigido por Mia-Hansen-Løve) en el que recuerdos de primeros amores se entrecruzarán en sus escritos diluyendo la realidad de sus vidas.

2. ❤️‍🩹 ¿Muerte del #MeToo?

¿A ti tampoco te ha quedado claro el veredicto del divorcio de Amber Heard y Johnny Depp? Quizá uno de los mayores circos de la temporada, y uno de los mayores linchamientos públicos a una mujer (en la línea de Monica Lewinsky o Tonya Harding), que finalmente ha sido instada a pagar 15 millones de dólares a Depp por difamación en medios.

Por la parte que le corresponde al pirata caribeño, se presume una supuesta “declaración de inocencia’” que “sólo” pagará 2: ¿una guerra misógina donde la figura de Heard queda despiezada a la bajeza, y donde las terroríficos mensajes de Depp quedan obviados por su carismático personaje? ¿Muerte del #MeToo? Amor tóxico a espuertas.

3. 👩‍🎤 El bueno de Andrew Bird

Si es que tiene una cara de bueno que no puede. Piensas en Andrew Bird y una imagen suya al violín, comedido, suspicaz, inteligente, suaviza todo. ¿Aún no conocías sus canciones? Muchas son emblemas. Por algo es un verdadero storyteller, de los de pura vocación.

Inside Problems (Loma Vista, 2022), el nuevo disco del cantautor de Illinois, se escribió durante noches de insomnio, sin distracciones: dejando que ensayos de Joan Didion le inspiraran para cantar sobre los males de la sociedad contemporánea, totalmente abducida por la desconexión. Menos meticuloso esta vez, pero virtuoso en psiconanálisis. Te divertirá.

4. 🧑‍🏫 Maestro Bernstein

Más sinónimos de junio: la música de Leonard Bernstein. Podría analizar las partituras de West Side Story (1961) durante doscientos años y seguir con la misma expresión de asombro. ¿Y verlo enfadarse con José Carreras en la grabación de “María”? Grados de perfección absoluta, lo mismo que ese mítico concierto suyo tocando la Rhapsodie in Blue de Gershwin y dirigiendo a la Filarmónica de Nueva York a la vez.

En resumen: Maestro. Con este mismo título, ya llegan las primeras imágenes del esperado biopic del legendario compositor/director, bajo la claqueta e interpretación (clavada) de Bradley Cooper.

5. 🔈 Destacados de la semana

Despidámonos con un buen surtido de álbumes para toda la semana. Empezando con el increíblemente emocional Big Time (Jagjaguwar) de Angel Olsen; todo el mundo habla de Twelve Carat Toothache (Mercury Records) del rapero Post Malone (incluye colaboración de Fleet Foxes); un miércoles ambiciosamente perplejo con Burbuja Cómoda y Elefante Inesperado (Inbophonic) de Los Estanques y Anni B Sweet.

Seguimos con el nuevo lanzamiento de los franceses Phoenix con “Alpha Zulu” (más sexys que nunca) y terminamos con el universo del siempre inquieto y reconfortante Patrick Watson, estrenando Better in The Shade (Secret City/Music As Usual).