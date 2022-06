Wilco, Nick Cave, Pedro Alomodóvar, la película 7 Days y el festival Posidónia protagonizan los contenidos de nuestra newsletter de actualidad semanal, a la que puedes suscribirte aquí.

Adiós, mes ideal. He dado tanto la tabarra con junio que ya he superado el cupo de apelativos positivos incluso para despedirme de él en versión coral. Su imaginario luminoso, y casi siempre esperanzador, siempre me fascina.

¿Pero qué hay de la otra cara? No todo es sunshine, lollipops and rainbows, como cantaba Lesley Gore. También ha sido un mes con más de un desengaño, injusticia: in crescendo, mediocridad humana.

Uh, nos ponemos serias. Y tanto: Es tan relevante enseñar la otra cara de la moneda. Las marchas por el Orgullo han recogido más mensajes reivindicativos: una seria inquietud recorre Estados Unidos, ante un aberrante retroceso para las mujeres americanas retirándoles el derecho constitucional al aborto, con incluso condenas de cárcel.

Matanzas -sí, matanzas, has leído bien- en la frontera de Melilla. Querer una nueva vida, y arrebatársela a destajo a puertas de nuestro país. Infinita vergüenza. Camiones abandonados con migrantes muertos por asfixia y sed en San Antonio.

Terminamos el mes recordándonos que no podemos permitirnos bajar la guardia, tal es la necesidad de estar atentos a lo que está por venir: tomos repetidos, colocados ya sin pudor en la sección de no-ficción.

1. 🙃 Encontrar canciones bocabajo

“Algunos descubrimos que muchas de las tristezas de la vida se contienen en las canciones de Wilco…”, lees disimuladamente en un tweet de un fan de más de cincuenta en uno de los últimos conciertos de Wilco durante su gira en España. Te encantaría saber cómo sigue esa frase, pero quien lo escribe, junto a ti, se muestra receloso (o vergonzoso) y aparta el móvil.

Pero estás segura de que ese fan que no puede esperar a llegar a casa para concluir su gran statement, lo ha terminado con un mensaje inundado en paz interior. No puedes evitar pensar, tampoco, entre el gentío, que la banda -siempre activa- de Chicago es todo lo que cualquier melómano musical querría conseguir en su vida llegada esa edad. Amor, tristeza, y todo lo demás: canciones bocabajo, siempre abiertas a hacerlas tuyas, en su estimulante nuevo disco, Cruel Country (dBPm Records).

2. 🩸 Siete salmos

Es imposible apartar la figura de Dios de Nick Cave, como lo es pensar que no puedes penetrar en su oscuro y simbólico universo místico, sin nada de esfuerzo. El australiano, siempre conectado a las fuerzas religiosas, la muerte o la espiritualidad ante las desgracias personales te abre una puerta giratoria, generoso, a las profundidades de su psique. Y vale la pena.

Asegúrate de verle abrirse en canal en un directo al menos una vez en tu vida como lo hizo en el Primavera Sound. Sólo unos pocos lo hacen como él. Sírvete de más de su sangre derramada, ahora enfocada al spoken word, en su Seven Psalms (Cave Things, 2022): un disco que afianza esa religiosidad tan cómplice, o quizás más, bien la reta. Siete meditaciones que se alejan del rock, pero eso no tiene porqué ser eso menos ceremonioso. Conócelo.

3. 😎 Extrañas formas de vida

Y extrañas parejas que las protagonizan. Tras anunciar su primer proyecto internacional –un largo cuya protagonista será aquella emocionada Cate Blanchett de los Goya– , Almodóvar vuelve a ser noticia, y nada menos que con un inesperado wéstern: ¿un sheriff y un ranchero, protagonizados por Ethan Hawke y Pedro Pascal, reencontrados en pleno desierto, tras 25 años sin verse?

Extraña forma de vida, así ha titulado su nuevo cortometraje el director manchego, dejando alguna pista sobre el guion (el deseo parece ser el leitmotiv principal) y que bien nos olería a un pseudo Brokeback Mountain (película que, por cierto, el mismo Pedro estuvo a punto de dirigir, antes de que lo hiciera Ang Lee), pero con pura atmósfera almeriense y vestuario de Saint Laurent. ¿Promete, no obstante, más que la Trilogía del Dólar, rodada en el mismo poblado polvoriento que eligió Sergio Leone? Lo sentimos por los clásicos pero con este reparto, efectivamente.

4. 🎬 Son solo siete días

Más extrañas parejas condenadas a entenderse. Si vieras 7 Days (2021), dirigida por Roshan Sethi, y premio Independent Spirit Award a mejor película novel este año), no dirías que una típica película romántica con set en la cuarentena podría llegar a contagiarte una sensación tan buena, o tan condenadamente divertida. Dos treintañeros se ven abocados a conocerse en una cita concertada por sus tradicionales familias indias.

En la checklist de rigor, puntos como el número de hijos deseados en el matrimonio, la dieta vegetariana y la vida abstemia son necesarios y esenciales para preguntarse en un primer encuentro. Presión e incomodidad, seguidas de una inesperada pandemia que los obliga a permanecer juntos y aislados durante siete días y conocerse de verdad, asombrándose al reconocer sus propias inseguridades sin la coacción de sus padres mediante. Su yo más genuino te hará morirte de risa, y podrás verla en MUBI.

5. 🔈 Festivales que importan

Salgámonos del circuito un momento, ante el aluvión anual veraniego. Quedémonos con la tranquilidad de los outsiders –aunque a qué nivel–, como el SON Estrella Galicia Posidonia, que vuelve, por fin, a colarse entre los más esperados, aunque sea en la “sombra”: sombra de sabinas secas por el sol, con vistas a aguas turquesas cristalinas, en un entorno tan arrebatadoramente natural como la isla de Formentera, y más aún, en un mes como octubre.

Disfrutando de los estertores de un (seguro) verano abrasador, este festival, tan exclusivo que cuenta con un cartel secreto (aunque aseguran que el de 2022 será el más extraordinario hasta la fecha) sólo admitirá un total de trescientas personas, que también podrán disfrutar de una propuesta gastronómica a manos de chefs de Estrellas Michelín. El concepto de este año será el inconformismo. No te conformes con los festivales rotatorios de turno. El binomio festival/isla paradisíaca existe también para los más reposados. Entradas ya a la venta, ¡date prisa!