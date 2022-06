Marice Sendak, Courtney-Marie Andrews, Amy Schumer, Jero Romero, Val Kilmer y Julee Cruise protagonizan los contenidos de nuestra newsletter de actualidad semanal, a la que puedes suscribirte aquí.

¿Te suena el nombre de Maurice Sendak? Abriré la intro de la semana con él. Me vino a la mente no aleatoriamente, claro. Fue su aniversario no hace mucho.

Hoy día hay recordatorios por todas partes por si tu memoria eclosiona de tanta información instantánea. El caso: Sendak escribía. También ilustraba sus historias.

Una de ellas, Donde Viven Los Monstruos (Where The Wild Things Are, 1963), tiene uno de los finales más entrañables de toda la literatura infantil.

Un niño malcriado y con mucho genio, se enfada con su madre y se escapa de casa al país de los monstruos sin cenar.

Cuando comienza a extrañar su casa, ya convertido en Rey de los Monstruos, retorna navegando. Y, complacido, ve que al llegar, su cena todavía le esperaba en su habitación. Y que aún estaba caliente.

Vuelvo a ese espacio mental de vez en cuando para recordarme la importancia de las personas que te esperan y te cuidan, como la sensación de abrir un buen libro y correr a leer el final, o escuchar una canción en bucle que te transmita esa misma sensación de protección. O de no perder nunca el hambre. Este junio sigue pidiendo eso. Espero que estéis viviéndolo como una wild thing.

1. 🫀 Country/Courtney para el alma

Courtney-Marie Andrews sigue siendo uno de los nombres fundamentales para la música de raíces country de esta generación. Praderas, nubes naranjas de verano. Sol tenue desvaneciéndose tras las montañas, mecerte en un porche, voces que hacen eco en un valle. Lo que esta cantautora de Arizona -nominada a un Grammy- escribe, siempre tan transparente, debería siempre tener un lugar especial entre tus favoritos del estío.

Quizá su estilo esté recorriendo en bici -como en este vídeo- caminos nuevos, pero no deberías perderte “Satellite”, adelanto de su nuevo disco Loose Future (Fat Possum 2022): “Canciones de amor sin precauciones. Mirar hacia delante y enamorarte del misterio de alguien”. Pues sí. Preferimos arriesgar a quedarnos siempre en lo que conocemos bien. Bravo desde ya, Courtney.

2. ❤️‍🩹 La vida y Beth

Hablando de arriesgar, la historia de Beth se une al leitmotiv semanal, y de qué manera, y con cuántas risas mediante. La divertidísima Amy Schumer (la viste en Y de repente tú, o I Feel Pretty) es una de las cómicas más irremplazables y que siempre transita entre lo gamberro-friendly y las historias de mujeres reales que te dejan un buen sabor de boca.

En esta ocasión, La Vida y Beth, su nueva creación (escrita, dirigida e interpretada por ella misma) te vendrá estupendamente si te has dado cuenta que buscar la felicidad en vidas aparentemente maravillosas te hace profundamente infeliz. Enviar todo a la m* (novios, ciudades, gentes que no aportan) mientras suena “Always Alright” de Alabama Shakes, es algo que te conviene ver, sea o no tu caso. Ya en Disney+.

3. 😎 Hola de nuevo, Jero Romero

Una de las mejores teorías que circulaban en redes entre sus más fervientes fans era que se había convertido en funcionario de correos y había desaparecido para siempre, casi después de siete años sin noticias de discos nuevos. Hipótesis y bromas (cariñosas) desmontadas, el querido Jero Romero ha vuelto. ¿Recordáis todos esos viajes de amigos escuchándole con los Sunday Drivers camino a algún festival de playa?

Mucho ha llovido, pero tras aquella época, sus canciones en solitario siempre se comparten en el momento indicado. “Irrisorio”, su nuevo single, abre la veda a otra etapa de ensimismamiento con voz y sus letras. Nos acompañará, ahora un poco más mayores y cansados, pero con la misma ilusión de cuando le escuchamos por primera vez.

4. 🎬 Val Kilmer tiene un documental

Sí, a mí también me sorprendió cuando lo supe. Se titula Val. Así, informal, cercano, imprevisto: y se trata de un retrato propio con mucho material behind the scenes de un actor que, aunque a simple vista bien parece que su carrera había llegado a la decadencia -y no por pocos méritos, sino por una grave enfermedad que le dejó sin voz- reivindica, desde la humildad y la honestidad, su lugar en Hollywood tras muchos años difíciles.

A sus 62 años, el que fue un sex symbol en los ochenta con grandes producciones como Top Gun, Willow o Batman Forever, lucha por mantener viva su memoria, entre fragmentos de una vida entre rodajes, y rendirle homenaje bajo la narración de su hijo Jack, y la dirección de Leo Scott. La encontrarás en Filmin.

5. 🔈 Julee Cruise vestía a Lynch

Es momento de canciones que insistan en el género sensible. En un paisaje en el que las azoteas queman, el salitre embadurna la costa más que nunca y dormir puede convertirse en una pesadilla, escucha a Julee Cruise. Y no sólo para despedirte de ella.

La famosa cantante de Iowa que vestía con su voz las icónicas imágenes de David Lynch en una atmósfera grácil y etérea, del mítico tema principal de Twin Peaks a Blue Velvet, ha fallecido recientemente a sus 65 años. Su legado de álbumes, nacidos entre los 80 y 2011, deambulaban en una pura colección de dream pop angelical que te envolvían en serenidad desde el primer momento. Rest in peace.