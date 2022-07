Sílvia Pérez Cruz, Tom George, Maya Hawke y Diane Keaton se asoman a nuestra newsletter de actualidad, a la que puedes suscribirte aquí.

Imagínate que despiertas una mañana como la de hoy, tranquila/o, sin más expectativa que la de levantarte, mirarte al espejo tras la ducha, darte el OK y sacudir a esa persona gris que te da los buenos días sin demasiadas ganas, desayunar poco (se está haciendo tarde), coger las llaves para salir de casa, sudando ya por esos treinta grados a las 8.00… pero hoy, sin esperarlo, recibes una notificación. Se declara formalmente que eres independiente.

Eres libre. Se te regala un Día de la Independencia individual, que no colectivo.

Lo suficientemente temprano para que sea una sorpresa, y para que te dé tiempo a decidir con tu día lo que tú prefieras. ¿Qué timón coger? ¿Qué paso dar? ¿Elegir la libertad de volver a la cama para completar tu ciclo de sueño, como cuando te anunciaban que un profesor estaba malo? ¿Coger el coche y ya de paso, no volver; conservar esa independencia hasta que te canses?

Anoche pusieron en la tele American Beauty (1999). Hacía mucho que no la veía, y la descubrí demasiado joven como para entender realmente cada detalle. Anoche, el personaje de Lester Burnham (Kevin Spacey), me tuvo en vilo un rato. “Sólo soy un tipo corriente, sin nada que perder” -contesta, satisfecho, demostrándole a su corrupto jefe lo poco interesado que está en mantener su empleo, chantajeándole para obtener beneficios, y sobretodo- harto de su monotemática vida, la cual siente que no está exprimiendo como debería, y eso debe cambiar.

¿Os habéis sentido alguna vez así? ¿O pensáis que tenéis mucho que perder? Hay días necesarios, al menos, para cuestionarse cuán conformista puedes llegar a ser. Si es así, es que algo debe cambiar. En mi caso, esta es mi selección semanal, como precedente, por si el plan funcionase.

1. 🌈 Vivir en un arcoíris

Ecos del orgullo siguen haciendo gala en muchas ciudades del mundo, festejando la divinidad de sentirnos bien en nuestra propia piel, de aplaudir la libertad de ser como somos. Este abanico de posibilidades, cada vez más respaldadas, se encumbra con ese despliegue de color que tan bien representa que las personas seamos infinitas.

Y me gusta pensar eso, mientras escucho a Ferris & Sylvester –que de ser uno de los dúos de blues rock más habituales del Spiritual Bar del Camden Town londinense, llegan ya a cubrir su plaza en Glastonbury este año– versionando el “She’s A Rainbow” de los Rolling Stones, nueva cover enfilada a incluirse en nuestra banda sonora solariega del verano. Si no los conocías de antes, también te reto a levantarte por la mañana añadiendo su “I Dare You“.Ya me contarás de qué te entran ganas.

2. 💗 Cor del solstice

Como bien dice Rita Payés: “Ya está Sílvia haciendo de las suyas… “, y es que llega esta época del año, y raro es no tener noticias de la calidez de las canciones de Sílvia Pérez Cruz. Una de esas voces que son como una mirada pausada al mar, un salto instantáneo al Mediterráneo. Una desnuda cala de Girona, un paseo a medianoche por Palafrugell, los pies en la orilla, una canción de pescadores que llegan con su barca al atardecer. El corazón del solsticio, y un coro de 32 voces, entre las que Sílvia ha contado con amigas y compañeras como Judit Nedderman, la misma Rita Payés, Maro o Maria Arnal.

“Intuyo que responde a una necesidad universal de volver a compartir. Sumar nuestras soledades para cantarle a lo mismo”, compartía en redes. Mientras prepara su nuevo disco (que como veis, promete muchísimo), la intérprete catalana ha dedicado un vídeo a esa plenitud sonora que tanto habita en ella, a raíz de su nueva nominación por Género Imposible (2022) a los Premios de la Academia Catalana de la Música.

3. 🤜 El reparto que nos interesa

Partamos de la base de que el director de este film es Tom George. Vale, no: yo tampoco conocía ese nombre hasta ahora, pero saber que dirigió el falso documental This Country (2017-2019, producción de la BBC, y la tienes en Filmin), que es sin duda uno de los proyectos más desternillantes de humor inglés que encuentres jamás, lo dice todo.

¡El caso! En un reparto detectivesco protagonizado por Saoirse Ronan y el oscarizado Sam Rockwell, tras las pistas de un sonado homicidio en el maravilloso distrito teatral del West End de los años 50, See How They Run cuenta con un elenco de glamurosos sospechosos, contando con las apariciones estelares de Adrien Brody, David Oyelowo o el propio Charlie Cooper (This Country). Première el 30 de septiembre. ¿Eres fan de Poirot, de Agatha Christie? Knock, knock es para ti.

4. 🎬 Maya Hawke es un nombre propio

Vale, tu madre bebía batidos de 5$ antes de darlo todo en la pista con John Travolta bailando a Chuck Berry, o hacía alarde de artes marciales hongkonesas desenfundando una katana, y tu padre ha sido ese personaje desesperadamente romántico en busca del amor de su vida en tres ciudades europeas en la trilogía de Antes del Atardecer, y tú…y tú te llamas Maya Hawke, y, y… tienes todo el mundo por delante: un personaje llamado Robin en Stranger Things y ahora el anuncio de tu próximo disco, MOSS, que saldrá en septiembre: “Se llama Musgo porque he estado reuniendo mucho en los últimos años. Sentada, quieta, y recogiendo una manta verde de recuerdos y sentimientos”. El adelanto, “Thérèse“, acaba de estrenarse. Creativa a raudales: papá Ethan y mamá Uma tuvieron que ver, pero esta chica apunta alto, también sin ellos.

5. 😍 Llegar a los setenta de esta (maravillosa) guisa

¿Dónde hay que firmar? Diane Keaton está siempre espléndida. Tan vivaz, tan cómica, tan mayor, tan joven, tan chisporroteante. ¿Y si esa improbable e hipotética mañana que comentábamos al inicio, despertando libre y con la mirada esférica, en todas direcciones, incluyera estrenar el cuerpo de una mujer de setenta años?

En Mack & Rita, el nuevo film de Katie Aselton, una escritora treintañera (Elizabeth Lail) se despierta mágicamente en un cuerpo más añoso, pero también más fascinante: contra todo pronóstico, y harta de no poder tener un segundo para ella misma, Rita se descubre, finalmente, “liberada de las limitaciones de las expectativas de otras personas, convirtiéndose en una sensación poco probable en las redes sociales”. Envejecer, otro cambio en nuestra lista: no sin diversión, por supuesto. Y cómo no, Keaton es el mejor ejemplo a seguir.