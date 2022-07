Hania Rani, The Clementines, Taika Waititi, Stranger Things y el tándem formado por Rigoberta Bandini y Amaia protagonizan nuestra newsletter de actualidad, a la que puedes suscribirte aquí.

Qué, las vacaciones a sólo una gota de sudor de aquí, ¿verdad? Resbalando por la entrepierna, colándose por la nuca y encharcando nuestras camisas de trabajo.

Se avistan más allá de nuestras pantallas. “¿Qué destino habréis escogido este año?”, me pregunto, porque si hay algo que disfruto preguntando, es el paradero elegido para estos días en los que salir a la calle se convierte en un deporte de riesgo a 2m de un Etna hirviendo.

Nada nos gustaría más que perdernos en una granita de limón de Palermo, sentarnos con nuestras cestas llenas de cerezas bajo una fresca sombra siciliana, escuchar el zumbido de las abejas desde panales de dientes de león.

Escuchar el sonido de la mañana desde la lonja de alguna aldea, y no la verborrea de ex-ministros aka bufones de la corte de Downing Street despidiéndose del vulgo tras desatar varios escándalos nada inofensivos (aunque será difícil olvidar sus memes). O señores que, por el contrario, piden la inmediata dimisión de la ministra de Igualdad por un viaje oficial a New York, New York -para reunirse con ONGs, representantes de la administración de Biden, etc, para afianzar alianzas feministas- por publicar fotos “turísticas” en redes sociales.

¿Rescatamos selfies de estos señores y sus amigos, en actitud turística, pues? En fin, zumbidos menores: concentrémonos en la música, por favor.

1. 🎤Canciones del tejido

Como título, ya es lo suficientemente evocador. Y si es Hania Rani la que se sienta al piano en su habitación, tan personal, tan llena de escritos pegados a la pared, de días buenos, de días malos, de notas de inspiración y fotografías de arquitectura minimalista (aunque tan perfeccionista como su propia habilidad técnica), mientras los primeros piares de la mañana se cuelan por la ventana en un amanecer de verano a las afueras de Varsovia, no podemos -ni queremos- desviar la atención.

La intimidad, levedad y la facilidad con la que transmite la pianista y compositora polaca lo fácil que es echar de menos algo, se traduce en un nuevo rework de un casi homónimo suyo en lo pianístico, el islandés Ólafur Árnalds: reinterpretando su hipnotizante “Woven Song“. Paz de brisa, y viceversa.

2. 🍊 Es la hora de The Clementines

Ya como pareja, resultan fascinantes a primera vista. Viajeros del tiempo, casi criaturas mitológicas: personajes tan futuristas como folclóricos, como un par de descendientes de la Casa Atreides, y recién salidos de un Woodstock. Él, tan alto y con esos rasgos tan intensos, con una mirada solemne como quien está a punto de compartir una profecía -se suele tomar tiempo en asentar conocimientos y verdades del mundo- y ella, con una mirada que inspira exactamente lo mismo, pero envuelta en una pureza mucho más amable y cristalina.

¿Conoces a The Clementines? Por separado, el cantautor y pianista Benjamin Clementine ganador de un Mercury Prize- y la songstress londinense Flo Morrissey, unidos por la música y más tarde por el matrimonio, y ahora, pronto de vuelta a los escenarios con nuevas canciones, tras mucho tiempo aislados entre California e Italia, criando a una amplia prole. Descúbreles juntos o no. De igual forma, son pura abstracción del mundanal ruido.

3. 🔨 Ríndete a lo kitsch

Si algo sabemos del director, guionista y comediante neozelandés Taika Waititi (Óscar a mejor guion por Jojo Rabbit, The Mandalorian) es que siempre ha sido y será un niño grande. Literalmente, hacía mucho que no veíamos a alguien que se lo pasara tan bien dirigiendo y siendo el alma de la fiesta en todos los estrenos y entrevistas.

Ingenioso como pocos (ahora todos quieren rodar con él), el genial Taika estrena, sin ningún ápice de vergüenza, una absoluta oda a lo kitsch al ritmo de Guns ’N’ Roses con Thor: Amor y Trueno: un nuevo número del universo Marvel con la secuela de las famosas El mundo oscuro o Ragnarok trayendo de regreso al famoso dios del trueno (el siempre hercúleo Chris Hemsworth).

En la plantilla también encontramos a una ex, Natalie Portman, que también empuña un martillo, a un villano, el soberbio Christian Bale, e incluso a un pseudo-Zeus, interpretado por Russell Crowe. Lo mejorcito de las Antípodas, y sí: es acción sobresaturada. Pero te dará un ataque de risa tras otro. La película ideal para ver en el autocine de verano.

4. 👧 La niña hoy no puede lavar

Ni lavar, ni planchar, ni coser, ni guisar, ni fregar, ni coser, ni bordar, ni tender. ¿Bailar? Sí. La niña hoy no puede lavar, porque -sencillamente- tiene que bailar. El payaso Miliki escribió este famoso clásico infantil haciendo alarde de las costumbres que formaban parte del ADN impuesto entre las niñas de la época con el objetivo de enseñar los días de la semana. Intentaba ser lúdico y educativo, seguro que sí, pero hoy, Rigoberta Bandini y Amaia comparten single para desaprender todas aquellas rimas del modo -por qué no, también- más lúdico posible.

Que se propague entre las escuelas a la hora de saltar a la comba. “Así bailaba” es, fácilmente, otro de esos nuevos himnos de la Bandini que no te das cuenta de que lo son hasta que pasan meros cinco minutos. ¿Cómo lo hace? Simple, diciendo la verdad. Y nos encanta. Por cierto: la catalana se despide una temporada “para vivir bajo un cocotero y crear más canciones”, en sus propias palabras.

5. 📽 Escenas pivote

¿Alguien más está sufriendo/disfrutando de una ligera obsesión por el personaje Eddie Munson (Joseph Quinn) en la cuarta temporada de Stranger Things? Nuestro último quesito rosa de la semana va dedicado a la serie que está “levantando de la tumba” a canciones de los ochenta y devolviéndoles un puesto principal en el Parnaso de los Clásicos.

Primero fue con Kate Bush en “Running Up That Hill” (1985), ahora es el single “Master of Puppets” (1986) de Metallica, en una de las escenas finales de esta temporada, que pivota alrededor de este tema: en ella, se enmarca a Eddie tocando el solo de la canción de un modo magistral (pese a ser muy fan del metal, en realidad fue grabado por Tye Trujillo, hijo del bajista de Metallica), y la emblemática banda ha reaccionado tal como esperábamos. “Esto va por ti, Eddie”, compartieron en Instagram, simulando tocar el solo y luciendo la camiseta del Hellfire Club. Continúan los mejores crossovers de la temporada. Imperdible.