En una tarde soleada en Madrid, nos adentramos en el mundo íntimo de AIKO, donde la calidez de su bienvenida contrasta con sus apretadas agendas. Este cuarteto musical, compuesto por Teresa Iñesta, Lara Miera, Bárbara López y Jaime Acosta, comparte la historia detrás de su unión tras una noche inolvidable en la bulliciosa capital española. A pesar de ser cuatro miembros del grupo, sus respuestas son directas y únicas, revelando la esencia de su nueva creación: “Me están apuntando con un arma”.

“Me están apuntando con un arma” es un título intrigante para un álbum. ¿Puedes contarnos más sobre el significado detrás de este título y cómo se relaciona con el contenido del disco?

La frase se refiere un poco a la sensación de un momento así, pero literalmente la sensación corporal de presión, estado de alerta, adrenalina no sé muchas cosas a la vez. Suponemos que en un punto la vida nos ha apuntado con un arma.

2. AIKO es conocido por su actitud irreverente y su humor. ¿Cómo influyen estas características en la creación de la música y las letras del nuevo álbum?

Pues la realidad es que somos chicas divertidas. Expresarnos desde el humor nos sale un poco de manera natural, aunque a veces sea para hablar de cosas duras o tristes. Todas las canciones de Aiko salen de esa forma de ser.

3. En el contexto de la actual guerra entre Palestina e Israel, ¿consideráis abordar temas políticos o de conflicto en vuestras canciones? cómo os estáis viendo las guerras ahora mismo, Ucrania, Palestina?

Lo que está pasando en Palestina no es una guerra, es un genocidio contra un pueblo que lleva 75 años resistiendo la ocupación de un gigante.

No hemos considerado hacer canciones al respecto, nuestra música suele hacer autorreferencia a nuestras vivencias propias y creo que desde nuestra posición privilegiada no podemos imaginar ni un 3% de lo que está viviendo la gente de Gaza ahora mismo, por tanto tampoco contarlo. Nos da muchísimo miedo todo esto, nos da miedo lo que vemos y leemos, y más aún ver cómo gobiernos occidentales (como el nuestro) apoyan esto. Nos queda informarnos, compartir, donar, manifestarnos…

Uno de los temas del álbum se llama “Sexo Fender (Cenicero)”. ¿Podéis compartir la inspiración detrás de esta canción y su enfoque musical?

Pues bueno, esta canción está inspirada en una mítica noche en la que igual estás un poco fuera de lugar, todo el mundo anda pasao de rosca y por ahí anda algún pesao… pero también están tus amigas que llegan como un soplo de aire en una nube de piti.

En “Me están apuntando con un arma”, hay colaboraciones con bandas como MUJERES y Olaya de AXOLOTES MEXICANOS. ¿Cómo se desarrollaron estas colaboraciones y qué aportaron a las canciones?

Pues surgieron de forma bastante natural, todo muy sencillo, simplemente porque en ambos casos nos hemos conocido tocando y nos molábamos mucho mutuamente. Tanto una canción como la otra nos recordaban en algún sentido a esas bandas y se nos ocurrió que sería buena idea proponerles una colaboración. Las canciones estaban casi terminadas, pero nos pasaron sus aportaciones libres al tema y al final juntamos lo mejor de las dos casas.

AIKO ha sido conocido por crear himnos del siglo XXI. ¿Qué hace que una canción se convierta en un himno en vuestra opinión?

Bueno, tanto como himnos del siglo XXI no sabemos, pero bueno está claro que la gente empatiza con lo que decimos y la forma en que lo decimos. Para que una canción sea considerada ‘’un himno’’ tiene que contener emoción, y para que la gente se emocione pensamos que se tiene que notar que es real. La música es un arte como cualquier otro que va de emociones y sentimientos enfrascados en una obra, el público no es tonto y sabe cuando estás contando algo que para ti es emocionante y cuando le estas contando una milonga de un supuesto hotel de carretera.

¿Cómo describirías el proceso de composición y grabación de este álbum en comparación con trabajos anteriores?

Bueno, el proceso ha sido un poco atípico porque hemos estado componiendo y grabando durante dos años tranquilamente. No ha habido ninguna época larga en la que hayamos parado de tocar conciertos para encerrarnos a escribir todo de golpe y eso hace que el proceso se haya alargado un poco creando esta temática tan variopinta pero a la vez certera.

En “Me están apuntando con un arma”, hay una canción llamada “Peñacastillo”. ¿Podéis contar más sobre esta canción y su conexión con otros temas del disco?

Peñacastillo al igual que ciertos temas del disco guarda un trasfondo profundo y turbulento y hasta algo esotérico. Una anécdota que trajo un sentimiento que acabó transformado en puro arte. Sin especificar detalles concretos sobre la vivencia, habla sobre una emoción compleja, sobre una situación difícil de asimilar tanto en el momento como años después, intensa y dramática que solo pudo acabar en canción….

La capacidad de AIKO para crear letras únicas en el panorama español es reconocida. ¿Cómo encuentras la inspiración para tus letras y qué deseas transmitir a través de ellas?

Nos pasa mucho que escuchamos músicas con letra en español y estamos tan acostumbradas que incluso si no hemos oído la canción nunca sabemos cuál es la frase siguiente. Personalmente intentamos ser un poco impredecibles, que si decimos ‘’corazón’’ la siguiente frase no sea ‘’de melón’’. Muchas veces la inspiración surge conversando, entre nosotras o con otras personas. Hay millones de maneras de decir las cosas y por ende también de cantarlas. Pensamos que todas las canciones tienen mensajes bastante claros en general, por eso escuchandolas es fácil saber qué queremos transmitir con ellas. Aunque la verdad es que no hacemos la canción para trasmitir nada concreto a posta.

“Me están apuntando con un arma” abarca una amplia variedad de géneros y emociones. ¿Cómo lográis mantener la coherencia en un álbum con tantos cambios de tono y estilo?

Siendo nosotras mismas. Es decir, hay artistas que trabajan más desde la ficción, o crean un personaje o lo que sea, pero nosotras escribimos sobre cosas que nos pasan o que

sentimos y, aunque sean sobre temas diferentes, tienen un lenguaje común que es el que usamos nosotras en la realidad.

El movimiento #Seacabo es una iniciativa importante que aboga por la igualdad de género. ¿Cómo ves el papel de la música en la promoción de este tipo de movimientos y la igualdad en la industria musical?

Pues es hora de que la industria musical empiece a ser un espacio seguro para las mujeres porque hasta el momento no lo ha sido. Sigue habiendo desigualdad en la representación, sigue habiendo diferencias en el trato hacia las artistas y siguen repitiéndose situaciones de abuso dentro de la industria. El mundo de la música puede ser un buen escaparate de denuncia pero también caldo de cultivo para debates donde se mete quien no se tiene que meter.

Mencionáis en vuestra hoja de promo que el álbum es un viaje apocalíptico en montaña rusa. ¿Qué emociones esperas que los oyentes experimenten al escuchar este disco?

Ufff…rabia alegría angustia furia amor

¿Cuál es vuestra canción favorita del nuevo álbum y por qué?

Wormz; es muy profunda y tiene mucha caña, siempre que la tocamos descargo muchísimo y me siento tan liberada…el instrumental me gusta mucho también no sé.

AIKO ha tenido una exitosa carrera en el escenario. ¿Qué esperáis transmitir durante tus presentaciones en vivo con las canciones de “Me están apuntando con un arma”?

Pues durante los conciertos intentamos darlo todo y tocar rápido y fuerte, así que esperamos transmitir toda esa energía al público y que se vuelva todo loco igual que nosotras.

Finalmente, ¿cuáles son los planes futuros para AIKO después del lanzamiento de este álbum? ¿Tenéis gira ya cerrada o proyectos adicionales en mente?

Pues por alucinante que parezca lo primero que vamos a hacer va a ser presentar el disco (y también los temas viejos) en México. Después tenemos preparada una buena gira de salas aquí en España y con suerte en verano caen algunos festis. Y nada, mientras tanto a seguir haciendo canciones, ya tenemos alguna en el bolsillo.