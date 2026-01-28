Desde cuándo todo es el disco más maduro y reflexivo de Lisasinson. Un álbum atravesado por la nostalgia, los cambios y la vida adulta, que convierte la duda en motor creativo y en punto de encuentro generacional.
Hablamos con Miriam Ferrero, voz principal y guitarra de la banda valenciana, sobre Desde cuándo todo, un disco que marca un punto de inflexión en el proyecto. Un álbum donde conviven el pop guitarrero, los medios tiempos y la electrónica, atravesados por referencias literarias y musicales y una mirada generacional sobre el cambio y la mutación personal. Una conversación sobre crecer, crear y reajustarse.
Hace dos años sacaste Un año de cambios y, desde entonces, han pasado muchas cosas. Si miras Desde cuándo todo como una foto fija, ¿qué momento vital retrata mejor este disco?
El álbum lo he hecho en un periodo de dos años y después de estas últimas entrevistas donde me preguntaban cosas sobre las canciones no sabía responder porque hace tanto tiempo que las he escrito que es como, vale, este tema… y lo estuve escuchando para ver qué me transmitía, y creo que es, sobre todo, nostálgico. Son cosas que me han pasado, pero que tampoco me están definiendo ahora mismo. Siento que el disco es bastante maduro, más denso, serio, triste, incluso.
El título viene de (h)amor 9 amigas, un libro colectivo sobre amistad, pero aquí parece hablar también de pérdida, cansancio y mutación, ¿qué estaba pasando para que esa pregunta se te quedara clavada?
Me acuerdo perfectamente cuando leí la pregunta que se hace a Anna Pacheco de en qué momento te paras a preguntarte desde cuándo haces una cosa o desde cuándo no ves a alguien o desde cuándo tienes un vicio, una manía, una forma de hablar o de expresarte. Anímicamente no sé decirte en qué momento estaba, pero sí que me gustó mucho el hecho de darme cuenta de que nunca me había preguntado desde cuándo, por ejemplo, no me agobio cuando tengo que organizar un concierto y hay alguien que no puede, esto también ha cambiado mucho a lo largo de estos años. La gestión del grupo y bueno, muchas cosas. Sí, también he leído un poco sobre eso.
El álbum entra primero por la vista con ese vinilo transparente, edición limitada, una portada inspirada en “Ofelia”, de John Everett Millais… ¿Con quién te has apoyado para llevar a cabo esta idea?
Hacía mucho tiempo que quería hacer una portada con Alfonso, que es un amigo, profesor de la Universidad de Bellas Artes, donde he estudiado. Un día hablando me dijo que sí quería, que la hacía él. Le expliqué un poco la idea que tenía y se puso a pintar. “Ofelia” es una obra que me gusta mucho a nivel estético, pero además la he podido utilizar como concepto de “morir por amor”, que es algo que me pasa a mí con la música. Justo este año he estado en pausa y he echado mucho de menos el tocar o el salir a la carretera, pero a la vez he estado muy a gusto, un poco ese amor-odio. Vi la obra y pensé que me encantaría que fuera esa como la referencia.
Esas referencias son muy amplias en este proyecto que dialoga con diversas disciplinas. Te han acompañado en el proceso escritoras como Cris Lizarraga, Beatriz Serrano, Anna Pacheco, Marina Garcés, Emily Austin, Lucía Lijtmaer… ¿Qué buscas en este cruce entre música y literatura para construir tu propio lenguaje?
Sí, siempre hablamos de referencias musicales, que también he tenido muchas, solo que no le he dado tanta importancia en este álbum y sí se la he dado a todo lo que he leído este año pasado. Pasé de no leer nada a, de repente, mudarme con unos compis de piso que leían mucho y engancharme con ellos a leer. Desde entonces, si no leo, no puedo escribir. No soy una compositora que con una temática ya pueda empezar a sacar cosas, pero si empiezo a leer y a coger ideas, a partir de ahí, sé cómo hilar. O si me siento identificada con algo y me ha gustado cómo está escrito, sé cómo continuarlo. Creo que la lectura es un punto de inflexión en mi carrera como letrista, como compositora. Gracias a esas lecturas he podido hacer un disco.
Y musicalmente, el disco bebe de grandes influencias como son Blondie, The Pretenders, Coach Party, Juniper Moon, Los Romeos… ¿Cómo encuentras el equilibrio entre lo que te gusta, admiras y acoges con lo que quieres contar tú?
Creo que como mi música bebe un poco de esas corrientes o el tipo de música y el sonido es similar cogen la misma línea que esos artistas. Hay nombres muy importantes que siempre quedan bien, pero las referencias que he tenido van desde Lola Índigo o Belén Aguilera hasta Viva Belgrado, Wet Leg, Lola Young, Royel Otis… Escucho un montón de música diferente. Un día puedo escuchar Quevedo, que me encanta también, Bad Bunny o Morad. Puede ser que una canción de Lola Índigo tenga unos coros que me gusten y estoy componiendo algo con la guitarra y me inspiran esos coros. Y nada tiene que ver con mi música, pero de una forma o de otra me inspira, si me lo paso bien escuchándola eso puede derivar a que esté mejor de ánimo luego para coger la guitarra y tocar.
Al final, las referencias que tengo no son de mi estilo, o sí, pero me “contaminan”. No puedo decir que mis canciones sean 100% compuestas y creadas por mí, mi esencia o ego, sino que, si escucho una canción y me gusta el ritmo de las baterías quiero hacer una canción con eso. No es que salga de cero. Quiero decir que está todo inventado.
Se escucha a lo largo del disco cómo conviven guitarras pop, una urgencia más punk, medios tiempos contenidos y hasta electrónica en los remixes. ¿Cómo decides cuándo una canción tiene que correr y cuándo tiene que quedarse a medio camino?
No sabría contestarte, pero se sabe. Por ejemplo, “Lanzarote” es una canción que la hice muy tranqui y para directo se propuso subirla a dos BPM para que tuviera más flow. No lo hemos podido hacer porque cuando la canto, ese BPM de más, aunque sea poco, me corta el rollo de la canción y no siento lo que debería sentir cuando la canto. De normal parto de audios. Estoy en casa y me grabo un audio a partir del cual salía el tempo.
Dani, que es el guitarrista y aparte ha producido también el disco, lo hizo sin decirme nada para ver si me daba cuenta. Y lo caté al momento porque ya notaba que no, no sé, que no estaba… Ya no la sentías igual.
Los remixes de David Van Bylen, especialmente el de “Deberíamos Vernos Más» junto a La Casa Azul amplían el universo del disco. ¿Te gusta ver tus canciones reinterpretadas por otros, pasar por otros filtros?
Me encanta y, de hecho, me encantaría tener un álbum de remixes. La canción “Quiero Que Perdamos La Cabeza (Otra Vez)” salió el día de la DANA. No tuvo promoción y nadie la escuchó. Obviamente no íbamos a compartirla porque todos estábamos en otras cosas. Al cabo de unas semanas, me escribió Luis (Elefant Records) y me dijo que alguien había utilizado nuestra canción haciendo un remix para recoger donaciones para la DANA. De repente, escuché la canción y, aunque nadie me había pedido permiso, me gustó mucho. Hablé con el chico, que es David, y le dije que me gustaba y si la podíamos utilizar. Él nos pidió disculpas por cogerla, pero al final decidimos sacarla al cabo de un tiempo. A partir de ahí ya trabajamos con él. Es guay ver que tu canción pertenece a otro estilo y se puede utilizar para salir de fiesta. Para el remix con La Casa Azul, hablando con Luis y con Guille, nos pareció bien meterlos por si daban un poquito de vidilla a la banda. Además, como llevábamos un año paradas es como que la gente si estás desaparecida un año, ya nadie se acuerda de ti. Nos ha costado volver y parece que va a ir bien, pero justo ese año que estás parada, de repente, aparecen veinte bandas…
Has trabajado con varios productores, Daniel Martínez y Marc Fernández, además de diversas mezclas y masterizaciones repartidas. ¿Qué te aporta trabajar con distintas miradas y cuándo sabes que una canción ya no necesita más manos?
Es complicado, no lo sé. Hay veces que continuaría revisando las canciones, pero si hiciera eso, acabaría sin sacarlas y ya está. Tengo muchas canciones abandonadas en las que he invertido mucho tiempo y dinero, pero he decidido no continuar por ahí. La verdad es que la mayor parte del álbum la he hecho con Dani que también está tocando ahora la guitarra con Lisa y aprendo un montón de él. Nos entendemos muy bien y creo que es lo más importante a la hora de hacer música. Por eso trabajo y seguiré trabajando con él. El mundo de la música, bueno, el mundo en general, el de los egos, a veces es un poco complicado.
En muchas canciones se habla de cambios, pérdidas, de la ciudad y de intentar no perder la ilusión. ¿Escribir sobre todo esto te ha servido para entenderlo y entenderte o simplemente para aprender a convivir con ello?
Todo lo que aparece en el álbum son temas con los que mucha gente de mi edad se puede sentir identificada. Tenemos buenos curros, cuarenta horas semanales, pero no podemos llegar a vivir solos. También las dificultades de la industria de la música, las guerras, las preocupaciones, la vida, el mundo. Estoy muy orgullosa en ese sentido del álbum, de las letras y de que las canciones transmiten que sí hay una problemática. Una cosa de necesitar respirar, de pensar que soy una persona adulta, pero no me siento nada adulta porque no puedo tener una casa, por ejemplo. También de representar a una generación -la mía- que no podemos acceder a una vivienda digna, que aun teniendo trabajos que no se consideran precarios sí somos precarios y, por ejemplo, no hablo literalmente de la ansiedad en las canciones, pero está ahí, junto con el estrés y el miedo de no llegar a todo. En este sentido, a nivel personal y profesional, creo que estoy en un muy buen momento porque si hay un concierto que no puedo hacer, ya llegará otro, porque sé que tengo un trabajo entre semana para ganar pasta y el fin de semana si se puede, se tocará, pero yo no vivo de la música. Ojalá sí.
Da cierta sensación de desasosiego, pero también de curiosidad e intriga el hecho de que sea una pregunta abierta lo que titula e identifica el disco. Más que una afirmación concreta, delimitada por la claridad.
No lo había pensado así, pero me gusta. El título del álbum simplemente es una reflexión del momento en el que yo me he hecho adulta, en qué momento han pasado seis años desde que empecé esta carrera, en qué momento he llegado hasta aquí, no sé, me pregunto tantas cosas que para mí era como cerrar un ciclo. La Miriam que soy ahora es gracias a todas las Miriam que he sido anteriormente.
Para alguien que llegue por primera vez a Lisasinson en estos próximos directos, ¿Qué te gustaría que se llevase al salir de la sala?
Solo quiero que se lo pasen bien y que conozcan a gente. Me gusta cuando viene gente a los conciertos y quedan para venir a otro. Hay tres o cuatro personas que vienen mucho a nuestros conciertos que venían solos al principio, se conocieron y ahora quedan y hacen como una gira. Quiero que de nuestros conciertos puedan ir a otros y que vengan a salas que siempre es más acogedor y familiar.