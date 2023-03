Abrir los ojos para la educación en África es la nueva campaña de crowdfunding de la Fundación Aula de So, que busca recaudar financiación para impulsar proyectos educativos en el continente africano.

La Fundación Aula de So es un proyecto impulsado por diversas instituciones musicales y que poco a poco irá tomando el relevo a la Asociación Musical Aula de So. Esta última ha sido la impulsora de muchos proyectos hoy consolidados, como el Cor Infantil Sant Cugat, la escuela de música Aula de So, Teatro Musical Aula de Sonido, el Aula Joven de Música Moderna, una cooperativa de trabajo, la ONG Pequeños Músicos del Mundo y una larga serie de proyectos vinculados con la música y la educación musical.

Con la Fundación, todo ello da un salto cualitativo y asume el compromiso de reforzar todas las áreas del proyecto liderado durante más de 30 años, dando continuidad y trabajando para la ampliación de todos estos proyectos.

El nuevo patronato que preside la Fundación Aula de Son se ratifica en su objetivo principal: el desarrollo personal y social a través de la educación musical, la promoción y el desarrollo de proyectos musicales abiertos a todos los estilos y colectivos a nivel nacional e internacional.

Con el ánimo de presentar el proyecto a la vez que reunir a músicos, instituciones, alumnado, compositores, profesores y amantes de la música, la Fundación Aula de So está organizando un acto en el hall del Auditori de Sant Cugat del Vallès. Habrá diversas actuaciones y se darán a conocer los proyectos y programas que la fundación tiene previsto. Entre ellos destaca: el proyecto “más música en la escuela”, un proyecto que materializa el objetivo perseguido desde los orígenes de Aula de So, de poner la música al alcance de todos y especialmente en las escuelas.

Para este proyecto, la Fundación ya ha aportado 4.000 euros y espera ir incrementando este volumen para poder llegar a muchos más alumnos y centros. A su vez, la Fundación reanuda un proyecto de hermanamiento y apoyo a entidades educativas de carácter internacional ubicadas en Malawi, Zimbabwe y Mozambique.

Muchos exalumnos son hoy promotores y dinamizadores de nuevos proyectos, cada año pasan por su escuela un promedio de 400 alumnos, los proyectos iniciados han llegado a una 20 escuelas de la geografía catalana, coros, conjuntos, banda y, sobre todo, mucha pasión ha permitido que la llama se extienda. Gracias a esto, hay alumnos que hoy son profesionales en diversas áreas vinculadas con la música o las artes escénicas. Además, Aula de So ha estado presente en muchos países y el proyecto de la ONG es hoy un motor constante en tres países del África Subsahariana. El impacto se hace incalculable.

Acción de crowdfunding: cooperación y desarrollo cultural en África

Desde la ONG Petits Musics del Mon, ONG declarada de Utilidad Pública, siempre han apostado por la educación como herramienta de transformación social. La educación es un derecho básico con el que trabajan desde 2009, a través de la música y de proyectos educativos en Malawi y recientemente en Mozambique y Zimbabue. En estos países hay muchas carencias en el ámbito educativo y musical, por eso trabajan para cubrir las necesidades educativas de los niños y niñas.

Trabajan a través de la música, ya que está demostrado que es una herramienta educativa y de disfrute con la que los niños y niñas de Malawi, Mozambique y Zimbabue desarrollan habilidades sociales, un sentimiento de pertenencia al grupo, la confianza en ellos mismos y aprenden sobre su cultura.

Desde la pandemia tuvieron que suspender el proyecto de intercambio entre niños de Malawi-Cataluña, que servía como herramienta de motivación en aquellos países y al mismo tiempo como herramienta de descubrimiento por los ciudadanos de Cataluña. Desde la fundación quieren reactivar esta parte del proyecto que sirve de hilo motor de todo lo demás, pero para este proyecto, necesitan conseguir un mínimo de 15.000-20.000 euros.

Acerca de Aula de So

Fundada por un grupo de músicos apasionados de la educación, a día de hoy es una de las escuelas más reconocidas de la ciudad, cuenta con más de 30 trabajadores y mucho más que una escuela.

Caracterizados por su compromiso, con el paso de los años y el crecimiento la escuela ha estado detrás de varios proyectos de impacto, fomentando el acceso a la música para todos, como la escola de música Aula de So, el Cor Infantil Sant Cugat, el Cor Aglepta o el Cor de Dama y els Petits Músics del Món y el Pleniluni.

Más allá de esto, la escuela de música utiliza una metodología que se conoce por el nombre del creador, Método Kodály, y viene de Hungría. Es un enfoque muy integrador y completo y Aula de So es de las pocas escuelas que usa esta metodología de forma integrada en todo el Estado Español. Este método, entre otras peculiaridades, hace de la voz cantada y del trabajo coral la principal herramienta para el aprendizaje del lenguaje musical, haciendo significativo el aprendizaje musical y su práctica instrumental.