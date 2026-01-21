Ángel Stanich ha publicado «Por la hierba», el cuarto adelanto de su próximo álbum y también la canción que le da nombre. El tema confirma fecha de salida, portada y tracklist del nuevo trabajo del artista cántabro, que verá la luz el 23 de enero.

Ángel Stanich ha vuelto a mover ficha. «Por la hierba» no es solo un nuevo single, es la pieza que da título a su cuarto álbum, fija la fecha de lanzamiento y marca el tono del disco que llegará el próximo 23 de enero. También se ha publicado ya la portada, obra de Íñigo Sesma, y se ha abierto la preventa.

El tema funciona como una especie de puerta de entrada al universo del nuevo Stanich. Musicalmente parte de una base folk que pronto se contamina de country, sintetizadores y arreglos que crecen hasta volverse casi cinematográficos. Empieza contenida y termina desplazándose hacia un territorio más experimental, como si la canción se fuera saliendo de la carretera a medida que avanza.

Esa idea está también en la letra. “Llega un momento que no enfocas la carretera y la impresión será que vas por la hierba” es el verso que vertebra la canción y que condensa su sentido. La imagen de conducir sin saber muy bien por dónde se pisa funciona como metáfora de una mente que pierde el control del rumbo, atrapada entre expectativas, ansiedad y una especie de desdoblamiento interior.

Stanich convierte esa sensación en una pequeña road movie mental. Hay un coche, un Nissan Primera, una autopista indefinida entre Madrid y Barcelona y una voz que duda si lo que está viviendo es real o una conversación consigo mismo frente al espejo. No hay una narración lineal, sino una sucesión de escenas que se encadenan como si el oyente estuviera entrando y saliendo de un sueño.

A nivel sonoro, «Por la hierba» destaca por su trabajo de capas. La voz doblada, los armónicos de guitarra, la steel guitar y los sintetizadores van construyendo una atmósfera que se va cerrando sobre la canción, hasta convertirla en algo casi hipnótico. No busca el estribillo fácil, sino un clima que va tensándose poco a poco.

El single se suma a los tres adelantos publicados previamente Os traigo amor, He ido más allá y Poquita fe, que ya dejaban entrever un disco donde las canciones funcionan como piezas de un mismo ecosistema. De ahí la imagen del panal que rodea todo el proyecto. Por la hierba sería su núcleo, la canción que le da sentido al conjunto.

Después de cuatro años, Stanich vuelve con un proyecto que no parece buscar comodidad ni repetición. El 23 de enero se conocerá el mapa completo. Por ahora, «Por la hierba» deja claro que el viaje no va a seguir una línea recta, y que esa desviación es parte de la propuesta.