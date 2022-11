La veterana banda belga vuelve más de una década después con un nuevo álbum y una gira que pasará por Barcelona y Madrid.

Se les echaba de menos. Los belgas dEUS fueron una de las mejores bandas europeas de los noventa y de la primera década de los 2000. Muchos les descubrieron en algún festival, como en aquel FIB de 1999 en el que dejaron una excelente e imborrable sensación.

Hacía tiempo que no editaban disco ni venían de gira por España, así que la doble noticia que acaban de protagonizar es motivo de alegría: tienen nuevo disco y lo presentarán en Madrid y Barcelona.

El álbum se llama How To Replace It, y saldrá publicado el 17 de febrero del inminente 2023 en PIAS Recordings, su discográfica habitual. El primer adelanto es este single, “Must Have Been New”, que ya nos adelanta la cotas de intensidad que previsiblemente tendrá el disco, en su línea habitual.

Uno de los grandes signos distintivos de la banda de Amberes es que, pese a ser hijos inequívocos del rock alternativo de finales de los ochenta y principios de los noventa, siempre sonaron a sí mismos, y no a una copia de nadie. Su personalidad era siempre patente. Por eso su líder, Tom Barman, afirma que su intención es la de no repetirse nunca: “Quieres probar cosas nuevas y responder a aquello que suena fresco en ese momento”, dice de este trabajo.

Será el octavo álbum de estudio de los belgas y el primero que publican desde 2010. Y lo presentan en un par de conciertos en España: el 31 de marzo en la Razzmatazz 2 de Barcelona y el 2 de abril en La Paqui (la sala hasta ahora conocida como But) de Madrid.