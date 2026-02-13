La banda madrileña estrena un videoclip en blanco y negro para “TONTO”, una balada desgarradora que habla sin rodeos del abuso psicológico. Es el primer adelanto de su primer EP, que llegará a finales de abril, y presentarán en directo el 9 de Mayo en Madrid en la Sala Maravillas (Sound Isidro)

Tronkas! publican el videoclip de “TONTO”, una pieza austera y tensa que acompaña a una canción incómoda por lo que cuenta y por cómo lo cuenta. Dirigido por Tati Quiró y con dirección de arte de Hilario Martínez y Hayttana Kassasola, el vídeo apuesta por el blanco y negro y por una puesta en escena que remite a la pintura barroca, con claroscuros muy marcados y una narrativa centrada en la asfixia emocional y la decisión de salir de ahí.

“TONTO” funciona como un relato de huida, un grito de auxilio. La canción se adentra en una relación secuestradora y pone palabras a ese momento en el que todo se vuelve confuso y duele reconocerlo. La propia banda lo resume así en Subterfuge Records: «TONTO es todo lo que sale cuando tu vida se vuelve patas arriba por un tío que no es capaz de pisar un psicólogo».

El tema es el primer adelanto de su EP debut, previsto para finales de abril, y llega en un momento clave para el grupo. Lee, Irune, Carlota y Norah llevan meses consolidando un discurso propio dentro del pop-rock guitarrero, combinando melodías directas con letras que no esquivan lo incómodo. Tras canciones como “WOKE” o “Menudo rollazo”, “TONTO” muestra una cara más contenida, casi frágil, pero igual de contundente.

En lo musical, la canción se sostiene sobre una balada tensa y contenida, producida por Guille Mostaza y grabada en Álamo Shock. La interpretación vocal, sin excesos, deja espacio a la letra y refuerza ese clima de desgaste y lucidez tardía que atraviesa todo el tema.

Presentarán “TONTO” y el resto de su próximo EP en directo el 9 de mayo en Madrid, en la Sala Maravillas, dentro del ciclo Sound Isidro, y el 17 de mayo en Valencia, en Loco Club.