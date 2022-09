La joven artista catalana publica el último adelanto de su esperado álbum de debut, que verá la luz mañana viernes, cuyo contenido ha ido avanzando desde el año pasado.

Apostamos firmemente por ella a principios del año pasado, cuando su nombre emergía como una de los más prometedores del nuevo pop español. Dijimos que 2021 podía se su año, pero Carlota Flâneur está demostrando que no tiene prisa. Que es ella quien marca sus tiempos. Que ha preferido optar por ir publicando canciones en dosis bien medidas. Poco a poco.

Hasta mañana, 16 de septiembre, que es cuando por fin verá la luz su primer álbum. Es este 2022 el que podría ser su año. O el primero de ellos. Al fin y al cabo, esta es una carrera a largo plazo. No siempre quien golpea primero, golpea dos veces. Ni mucho menos.

Esta nueva canción es el último avance de un disco que tiene por título Uncertainty, y teniendo en cuenta que Carlota tiene 24 años, no puede ser más apropiado, porque si algo caracteriza a quienes se les vincula por edad a la generación Z es precisamente eso: la incerteza de cara al futuro, la ausencia de seguridad, la sensación ya permanente de estar moviéndose sobre el alambre y sin red.

Esta “Alive At The Same Time” se ha publicado esta misma semana, y viene a sumarse a “Lungs”, a la que ya incluimos en nuestra playlist del pasado mes de mayo, y a otras que también formarán parte de este primer disco en formato largo, que publica mañana el sello Hidden Track. Por lo que se ha ido publicando hasta el momento, su contenido es más que prometedor. Lo suyo es el pop sutil, evocador y muy bien pulido, con textos en inglés y un exquisito acabado formal.

En su sencillo videoclip podemos ver a la banda al completo, actuando en el escenario La Cabaña, del Vida Festival, este pasado verano. Derrochando la misma espontaneidad y naturalidad que destilan sus canciones.

Esta es otra delicia de pop ensoñador y sutil que sumar a su repertorio, y ha sido producida por Ferran Palau y masterizada por Víctor García en su estudio Ultramarinos.