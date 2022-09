El músico murciano Antonio Galvañ publica una excepcional versión en clave bossa nova del clásico de Everything But The Girl de 1996.

La exquisitez se contagia. Cuando un músico la frecuenta, raro es que no contacte o versione a otros que también la suelen merodear. Puede que la perfección pop sea una quimera, pero si Antonio Galvañ (que es el nombre del músico que se oculta tras Parade) dice haberse inspirado en los Pale Fountains, Everything But The Girl o Weekend, nombres que sumar al de Prefab Sprout dentro de su devocionario particular, no queda entonces más remedio que dar por buena la primera frase de este párrafo. Sí, la exquisitez se contagia.

El nuevo single del músico murciano indaga en esa órbita común, compuesta por refinados francotiradores del pop más delicado y atemporal. De hecho, es una versión de “Before Today”, uno de los cortes de aquel fantástico Walking Wounded (1996) con el que Everything But Girl asombraron a medio mundo reinventándose, aunque aquí sin el mullido colchón drum’n’bass que lucía el original, trocado en una sutil cadencia cercana a la bossa nova, precisamente uno de los registros que Ben Watt y Tracey Thorn frecuentaron años antes, en la década de los ochenta.

Se llama “Anteayer” y es el primer adelanto de Mares poco profundos (Jabalina, 2022), el nuevo álbum de Parade, que se publicará el 21 de octubre. El propio Antonio Galvañ nos lo explica: “Es la presentación perfecta porque da una idea precisa de cómo es el nuevo disco: melancólico, acústico, ligero, deudor de aquellas canciones de principios de los ochenta, aunque esta versión de la época más electrónica de Everything But The Girl he preferido llevarla por unos derroteros más bossa nova, con Quique Villafañe a la batería, Juan San Martín al contrabajo, Eduardo Piqueras a las guitarras y la mezcla de Guille Mostaza en su estudio Álamo Shock”.

Si con todo lo que os hemos explicado y con lo que cuenta él mismo, no tenéis curiosidad por escuchar su nuevo trabajo o por descubrir el resto de su discografía (en el caso de que no lo conozcáis), ya poco podemos hacer. Parade es toda una institución de nuestro pop, un músico atemporal que, como todos los grandes creadores, ha sabido labrarse un universo propio. Y eso no está al alcance de cualquiera.

