La joven banda de Manchester publica el musculoso y elegante avance de lo que será su quinto álbum.

Son tan ambiciosos que a veces corren el riesgo de abarcar mucho y apretar poco, pero cuando están inspirados, son únicos en su estilo. Además, son una de esas bandas que pueden gustar por igual a jóvencísimos/as de la generación Z, a millennials, a X y a boomers. Tienen argumentos para convencer a todos por ogual.

Su nueva canción es una buena muestra de todo lo que estamos diciendo. Se llama “Happiness”, es el segundo adelanto de lo que será Being Funny In A Foreign Language (Dirty Hit, 2022), que será el quinto álbum de The 1975, que es de quienes estamos hablando. Un corte que perfectamente podría formar parte de ese imaginario Best Of que daría para una veintena (al menos) de hits, tanto reales como potenciales.

El disco saldrá el 14 de octubre y esta canción llega con el aval de un videoclip dirigido por Samuel Bradley. Su discográfica remarca que su anterior disco, Notes On A Conditional Form (2020), fue su cuarto número uno consecutivo en el Reino Unido, tras el éxito que también supuso antes A Brief Inquiry Into Online Relationships (2019).

Será el primer disco que editan tras el parón de la industria hace un par de años. De hecho, la última vez que pudimos verles en directo a The 1975 fue justo antes de los primeros encierros sanitarios, en el último FIB que se celebró antes, el último de la empresa que lo había gestionado desde el primer año, el de 2019. De momento, tienen fechas en EE.UU. y Japón. Apetece volver a verles y comprobar cómo se manejan sobre el escenario ahora mismo, cuál es su evolución. Matthew Healy y los suyos valen esa curiosidad.