La escritora, productora, DJ, toxicóloga medioambiental y activista acaba de presentar el último adelanto de un disco en el la voz tiene más protagonismo que nunca.

Jayda G acaba de lanzar single para anticipar Guy, su nuevo álbum. Un álbum que saldrá a la venta el 9 de junio a través de Ninja Tune, que está coproducido por Jack Peñate (que ya ha trabajado con artistas de la talla de SAULT, David Byrne y Adele) y que cuenta con la colaboración de Lisa-Kaindé Diaz (de Ibeyi), Ed Thomas (Stormzy, Nia Archives, Jorja Smith) y otros.

Guy da más protagonismo que nunca a la voz y las palabras de Jayda, a través de 13 temas que se inspiran en sus raíces House, Disco, RnB y Soul, al tiempo que acentúan su sensibilidad como compositora pop, intercalados con grabaciones de archivo de su difunto padre, el homónimo William Richard Guy, cuyas historias grabadas en vídeo -de las que hay más de 11 horas, realizadas poco antes de que falleciera- forman la base de la narrativa del álbum, capturando una pequeña instantánea de la experiencia estadounidense, contada a través de los ojos de un joven afroamericano.

En Meant To Be, la voz de Jayda cabalga con pesar sobre un cálido groove mientras lamenta el hecho de que, aunque está aprendiendo mucho de las cintas de su padre, él no pueda estar allí para darle las lecciones en persona. Al igual que en sus anteriores singles, Scars, Blue Lights y Circle Back Around, también se inspira directamente en las cintas y en las historias de su padre, reflexionando sobre la determinación de su padre de mejorar su situación y la de su familia, en particular su decisión de volver a estudiar para formarse como asistente social en sus últimos años.

El álbum llega tras unos años muy ajetreados en los que ha sido nominada a los Grammy (por su single Both Of Us, creado con el productor Fred de nuevo), ha publicado un gran número de remezclas para artistas de la talla de Taylor Swift y Dua Lipa, ha estado de gira por los mayores festivales del mundo, como Glastonbury y Coachella, y ha publicado un recopilatorio para el famoso DJ.); ha publicado un recopilatorio para la célebre serie DJ Kicks y una elogiada colaboración con Aluna; ha aparecido como juez invitada en el programa de la BBC “Glow Up”; casarse con su amor de la infancia en su ciudad natal de Grand Forks (Columbia Británica) (en la misma casa en la que sus padres se casaron décadas antes); y participar en la instalación inmersiva “Undercurrent” (Nueva York, junio del 21), centrada en la crisis climática, junto a artistas como Khruangbin, Nosaj Thing, Mount Kimbie y Bon Iver.

Recientemente se ha embarcado en un viaje que le ha cambiado la vida al rodar el largometraje documental Carbono azul, término colectivo con el que se conoce a los ecosistemas de praderas marinas, manglares y marismas que bordean todos los continentes (excepto la Antártida) y retienen entre dos y cuatro veces más carbono de la atmósfera por hectárea que los bosques tropicales.

La película, presentada por Jayda, la llevó a la primera línea de la crisis climática para reunirse con las comunidades ya afectadas por la catástrofe que se avecina. Creada por el director Nicolas Brown (Las reglas del Serengeti), ganador de un BAFTA y un Emmy, y el productor ejecutivo Fernando Meirelles (Ciudad de Dios, Los dos Papas), también cuenta con la participación del artista brasileño Seu Jorge y música original de RZA, de Wu-Tang. La película se estrenará a finales de año en colaboración con la CNN.

Jayda, una de las DJ más solicitadas del mundo, continúa de gira durante 2023, con fechas en Printworks en Londres (como parte de su programa de clausura), DGTL (Ámsterdam), Terminal V (Edimburgo), Snowbombing (Mayrhofen), Field Day Festival (Londres), Primavera (Barcelona y Madrid), Hideout (Croacia), Defected (Malta) y Glastonbury Festival, además de paradas confirmadas en Brasil y muchas más fechas por confirmar.