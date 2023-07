Con el 3 de noviembre como fecha de lanzamiento, el álbum cuenta con la participación de reconocidos artistas invitados, como James Murphy de LCD Soundsystem, Bobby Gillespie y The Edge, entre otros.

Esta inusual colaboración de músicos incluye a Lol Tolhurst, conocido por su trabajo como baterista en la icónica banda The Cure, Budgie, destacado baterista de Siouxsie & The Banshees y The Creatures, y el talentoso productor y multiinstrumentista Garret ‘Jacknife’ Lee.

“Los Ángeles” nace de una curiosidad persistente que ha mantenido a estos artistas unidos durante los últimos cuatro años. La creación de este álbum ha sido un proceso apasionante y emocionante, con una dedicación inigualable por parte de los músicos y el productor que ha dado lugar a uno de sus trabajos más esperados del año.

Un viaje por LA

El resultado es un enérgico y cautivador viaje de 55 minutos en el que se exploran diversas sonoridades electrónicas. Las habilidades rítmicas de Tolhurst y Budgie se complementan con la maestría de Jacknife en la producción, dando lugar a una combinación única y prometedora.

“Los Ángeles” promete sumergirnos en el oscuro corazón de la ciudad que le da nombre. El álbum abordará temas como la posibilidad infinita que ofrece esta metrópolis, pero también las problemáticas sociales y desafíos que enfrenta, incluida la desigualdad racial y la crisis de vivienda. Además, el contexto de una pandemia global y la tensión geopolítica añaden una capa adicional de profundidad a la obra.

Con una alineación tan impresionante y una temática potente, “Los Ángeles” se perfila como uno de los álbumes más extraordinarios del año. Los fanáticos de la música y la crítica esperan ansiosos este lanzamiento, que llega justo a tiempo para las encuestas de álbum del año.