Considerado uno de los últimos grandes crooners, el alzheimer le apartó de los escenarios en 2021.

Hoy es un día triste para la industria musical y para los amantes de la música en todo el mundo, ya que se ha conocido la noticia del fallecimiento de una verdadera leyenda de la canción: Tony Bennett. Anthony Dominick Benedetto, conocido artísticamente como Tony Bennett, nació el 3 de agosto de 1926 en Astoria, Queens, Nueva York. A lo largo de su ilustre carrera, dejó una huella imborrable en la música popular estadounidense y se convirtió en uno de los últimos grandes crooners de mediados del siglo XX.

La carrera musical de Bennett comenzó a tomar forma después de luchar valientemente como soldado de infantería del Ejército de Estados Unidos en el Frente Europeo durante las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial. Tras el conflicto, dedicó su pasión al canto y desarrolló una técnica vocal excepcional. Firmó con Columbia Records y, en 1951, logró su primer éxito número uno con la canción “Because of You” (“A causa de ti”). Esto fue solo el inicio de una carrera musical extraordinaria que abarcaría décadas.

Durante la década de 1950, Bennett se destacó con álbumes como “The Beat of My Heart” y “Basie Swings, Bennett Sings”, consolidando su enfoque en el canto de jazz. Sin embargo, fue en 1962 cuando alcanzó la cima de su carrera con el tema “I Left My Heart in San Francisco”, una canción que se convertiría en un himno para la ciudad y que permanecería como una de sus más icónicas interpretaciones.

Tony Bennett

Un estilo atemporal

A pesar de la popularidad de Bennett, la llegada de la era de la música rock en las décadas siguientes impactó en su carrera, experimentando un declive temporal tanto en lo personal como en lo profesional. Pero, fiel a su arte, regresó a fines de los años ochenta y noventa, mostrando que su estilo musical era atemporal y capaz de cautivar a nuevas generaciones. Durante su carrera, recibió el reconocimiento de la industria y los críticos, ganando un total de 19 premios Grammy, incluido el prestigioso premio Lifetime Achievement Award, otorgado en 2001.

Además de su excepcional carrera musical, Tony Bennett también dejó su huella en el mundo del arte como pintor, con obras que se encuentran en diversos museos e instituciones públicas. Su talento y dedicación le valieron también el reconocimiento de ser nombrado NEA Jazz Master y Kennedy Center Honoree, honores reservados para aquellos que han hecho contribuciones significativas al mundo de las artes.

En un asombroso estado de forma a pesar de su edad, Tony Bennett continuó deleitando a su público con decenas de conciertos al año incluso después de cumplir los 90 años. Su pasión y amor por la música trascendieron las barreras del tiempo, dejando un legado imborrable en la historia de la música.

colaboraciones con artistas de otras géneros y otras generaciones

Además de su éxito en solitario, Bennett colaboró con numerosos artistas de distintos géneros y generaciones. Destacan sus exitosos álbumes de duetos con figuras como Lady Gaga, Amy Winehouse, John Mayer, Elton John, Alejandro Sanz, Thalía, Gloria Estefan, Vicente Fernández, entre otros. Su capacidad para conectar con distintas generaciones de artistas y público demostró su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos musicales, lo que mantuvo su relevancia a lo largo de los años.

Tony Bennett

El año 2021 marcó el retiro del escenario para Tony Bennett, pero su legado perdurará en la memoria de todos aquellos que tuvieron el privilegio de escuchar su voz única y sentir la emoción de sus interpretaciones. Con más de 50 millones de discos vendidos en todo el mundo, ha dejado una impresionante herencia musical que será apreciada por generaciones venideras.