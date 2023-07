El lugar elegido por el solista británico para poner fin a su carrera sobre los escenarios fue Estocolmo, en un concierto homenaje donde estuvo acompañado por Coldplay y donde repasó algunos de sus temas más icónicos.

Todo lo bueno se acaba y los directos de Sir Elton John no son una excepción. El legendario músico británico ha puesto fin a más de cinco décadas de presencia en los escenarios con un emotivo concierto homenaje en Estocolmo acompañado de Cold Play. En una actuación con inevitable aroma a despedida, el solista puso a una carrera plagada de éxitos que le han convertido en uno de los artistas más relevantes del panorama internacional.

El concierto fue una muestra de gratitud y reconocimiento a la increíble trayectoria de Elton John, quien ha vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo y ha dejado una marca indeleble en la música popular. Durante su última gira mundial, que comenzó en 2018, Elton ha recorrido los principales escenarios del planeta, deleitando a millones de fanáticos con sus icónicas canciones y su carismática presencia en el escenario.

Las palabras que el artista dirigió a los fans también fueron muy emotivas. Tuvo palabras de agradecimiento para todos, especialmente para su familia, y aseguró que no descarta volver en un futuro con algo único: «Nunca volveré a estar de gira, pero es posible que haga algo en el futuro, algo único, pero eso está a millas de distancia. Quiero darles las gracias a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, a todo el mundo. Me lo he ganado y no me arrepiento esta noche. Quiero agradecer a la banda, al equipo, a todos. Os echaré de menos, pero los veré mucho antes de lo que piensan. ¡Los amo!».

También aseguró que está muy orgulloso de la carrera que ha tenido: «He tenido una carrera maravillosa, más allá de esta noche. Cincuenta y dos años de pura alegría tocando música. ¡Qué suerte tengo de hacer música! ¿Pero sabéis qué? No estaría sentado aquí hablando con vosotros sino fuera por vosotros. Comprabais los sencillos, los CD, los álbumes, los casetes, pero lo mas importante es que comprasteis las entradas para los conciertos. Ya sabéis cuánto me gusta tocar en vivo. Ha sido mi sangre vital tocar para vosotros. Ha sido absolutamente magnífico».

La influencia de Elton John en la música abarca múltiples géneros y generaciones. Su habilidad para componer melodías pegadizas y letras profundas lo ha convertido en un verdadero maestro de su oficio. Canciones como “Rocket Man”, “Your Song”, “Tiny Dancer” y “Candle in the Wind” son solo algunas muestras del vasto repertorio que ha creado a lo largo de su carrera.

Un talento inigualable

Pero la contribución de Elton John va más allá de sus éxitos en solitario. Su colaboración con el letrista Bernie Taupin ha sido una de las asociaciones más duraderas y exitosas en la historia de la música. Juntos, han creado algunas de las canciones más queridas y reconocidas de todos los tiempos. Su talento para fusionar melodías pegajosas con letras poéticas ha dejado una marca imborrable en la música popular.

Además de su destreza como compositor, Elton John es un virtuoso pianista y su estilo único en el teclado se ha convertido en una referencia para generaciones de músicos. Su energía y pasión en el escenario serán recordados, y su capacidad para conectarse con el público ha sido una de las claves de su indudable éxito.

La huella musical de Elton John no se limita solo a su trabajo como solista. A lo largo de su carrera, ha colaborado con una variedad de artistas y ha dejado una marca indeleble en la música a través de sus proyectos conjuntos. Su trabajo con otros músicos destacados, como George Michael, Eric Clapton y Billy Joel, ha dado lugar a interpretaciones memorables y ha demostrado su versatilidad como artista.

Mucho más allá de la música

El legado de Elton John también se extiende a su activismo en favor de diversas causas, como la lucha contra el VIH/SIDA y los derechos LGBTQ+. Su fundación, Elton John AIDS Foundation, ha recaudado millones de dólares para apoyar programas de prevención, tratamiento y concienciación sobre esta enfermedad, y su lucha incansable por la igualdad y la justicia ha inspirado a muchos en todo el mundo.

Mientras Elton John se despide de los escenarios, su influencia perdurará en la música y en el corazón de sus seguidores. Su legado artístico y humanitario trasciende el tiempo y continuará inspirando a las generaciones futuras de músicos y amantes de la música.

Tampoco hay dudas de que su legado perdurará y seguirá siendo una fuente de inspiración para músicos de todo el mundo. Su contribución a la música es verdaderamente inigualable, y su talento excepcional lo ha convertido en una figura icónica de la cultura popular. Elton John, sin duda, ha dejado una profunda huella musical que resonará por siempre.