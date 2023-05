Descrito por la banda como su «mejor trabajo hasta la fecha», el álbum cuenta con featurings como Damon Albarn y JID a lo largo de 11 temas que exploran la distintiva mezcla de pop soul, electrónica y R&B de la banda, consolidando aún más su reputación como una de las bandas más consistentes de los últimos tiempos.

Slugs Of Love, el nuevo disco de Little Dragon

Little Dragon, la banda sueca nominada a los Grammy, publicará su nuevo álbum Slugs Of Love el 7 de julio a través de Ninja Tune. Junto con el anuncio, hoy se ha publicado el nuevo single Kenneth, un conmovedor homenaje lo-fi a un amigo de la infancia. «Trata de la amistad y el amor», explica la banda, «y de la suciedad de quedarse atrapado en la amargura y tomar el camino equivocado mentalmente». La banda se ha asociado una vez más con Unlimited Time Only (que ha trabajado anteriormente con Khruangbin, Leon Bridges, Teva y otros) para un vídeo impresionante que acompaña a la canción.

Formado por sus amigos del colegio Erik Bodin (batería y percusión), Fredrik Wallin (bajo), Håkan Wirenstarnd (teclados) y Yukimi Nagano (voz), el grupo se ha convertido en una de las bandas más consistentes, respetadas y universalmente queridas de los últimos tiempos. Grabado en el oasis musical de su estudio de Gotemburgo -el mismo en el que han trabajado durante casi 20 años-, en Slugs Of Love sacan a relucir su distintiva mezcla de pop conmovedor, electrónica y R&B -todo ello apuntalado por la voz instantáneamente reconocible de la vocalista Yukimi- a lo largo de 11 temas que encapsulan toda la gama de sus diversas influencias musicales individuales.

Al describir el proceso que hay detrás del álbum, explican que «hemos estado explorando distintas formas de colaborar y comunicarnos. Disolviendo patrones y creando otros nuevos. Cultivando nuestra capacidad de pulsar las teclas con curiosidad, de golpear -a veces con fuerza, a veces con suavidad- diferentes cosas, rasgueando cuerdas, grabando sonidos e investigando los límites de lo mucho o poco que se puede retocar un sonido… Juntos hemos desarrollado, reproducido, bailado, llorado y reído con esta música, que ha evolucionado hacia delante, hacia atrás, hacia los lados y hacia todos lados, pero ahora por fin como una obra maestra completa… Este parece nuestro mejor trabajo hasta la fecha. Estamos muy orgullosos».

El disco cuenta con la colaboración de Damon Albarn (Gorillaz/Blur) en Glow, un «lento y brillante viaje al país de las maravillas» y una colaboración con el respetado rapero de East Atlanta JID (que ha firmado con el sello Dreamville de J. Cole) en el single ya publicado Stay, una canción que narra los altibajos de una relación. Son las últimas en la larga historia de colaboraciones de alto nivel de la banda, que ha trabajado con artistas de la talla de Kali Uchis, KAYTRANADA, Brittany Howard, Flying Lotus, BADBADNOTGOOD, Moses Sumney, Kelsey Lu, Gorillaz, Big Boi (OutKast), SBTRKT, Yo-Yo Ma y muchos más.

El álbum también contiene el single Slugs Of Love, un tema alegre y optimista que, según la banda, imaginan «interpretado por un grupo de jóvenes con botas de goma de diferentes colores brillantes», que llegó acompañado de un vídeo oficial también dirigido por Unlimited Time Only y protagonizado por la propia banda.

Por otra parte está la edificante Tumbling Dice – un tema que insta al oyente a saborear el tiempo que tiene: un «hurra por este momento, por esta vida» y un recordatorio de «celebrar cada aliento, nos iremos en un santiamén». – y Gold, «una reflexión sobre las riquezas que el dinero no puede comprar», la banda refracta éxitos pop de los 90 y los 00 con el estribillo del estribillo canalizado por Whitney Houston sobre un groove lento y cargado de sintetizadores.

New me, same us

Su anterior álbum de larga duración, New Me, Same Us, fue publicado por Ninja Tune en 2020 y alabado por medios de la talla del New York Times, NPR, Pitchfork, The Guardian, Mixmag, Crack Magazine y muchos más. La banda también se unió a NPR Music para un íntimo concierto Tiny Desk (en casa) grabado en su estudio casero de Gotemburgo (Suecia). Totalmente autoproducido y grabado en el estudio de la pionera banda sueca, el álbum alcanzó el número 5 en la lista Billboard Top Dance/ Electronic Albums de Estados Unidos.

Las actuaciones en directo de la banda, enormemente populares y altamente reconocidas, han dado lugar a una carrera de giras que abarca una década, incluyendo festivales destacados como Coachella, Glastonbury, Lollapalooza, Bestival, Sonar, All Points East, Dimensions Festival, Parklife, Lovebox, Love Saves The Day, Melt y Dour; fueron cabezas de cartel en el Hollywood Bowl y el Greek Theatre de Berkeley con Flying Lotus como teloneros de BADBADNOTGOOD y agotaron las entradas para dos noches en el Roundhouse de Londres y, más recientemente, en Koko.