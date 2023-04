El Boss, Bruce Springsteen, ha vuelto a la Ciudad Condal con su E Street Band para ofrecer un espectáculo memorable en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Una gran demostración de que si alguien resiste al paso del tiempo es él, que con 70 años, sigue dando a sus fans toda una victoria de actitud, talento y música.

Con un «Hola Barcelona, hola Cataluña» ha tenido al público entregado desde el primer acorde, el concierto ha sido uno de los más multitudinarios de la historia de la ciudad con casi 60.000 personas que pagaran una entrada de entre 65€ a 125€. Durante más de tres horas, Springsteen ha repasado los éxitos de su carrera, desde los clásicos hasta los temas más recientes, en un setlist que ha sido una verdadera montaña rusa emocional. Al empezar el concierto con “The Promised Land”, uno de los clásicos de Springsteen, el público ha empezado a vibrar al ritmo de la música, y no ha dejado de hacerlo en ningún momento.

El concierto ha sido una auténtica oda al rock and roll, con canciones míticas como “Dancing in the Dark”, “Born to Run” o “Thunder Road”. Pero también ha habido espacio para temas más intimistas como “Tougher Than the Rest” o “Drive All Night”. El Boss ha sabido conectar con su audiencia, contagiándoles su energía sobre el escenario y recibiendo el cariño del público con creces. La E Street Band ha estado a la altura del desafío, siguiendo el ritmo del líder de la banda y demostrando su profesionalidad en todo momento. Además, ha habido momentos de lucimiento propio, como en el solo de saxofón de Clarence Clemons en “Jungleland”.

Foto Jordi Vidal/Redferns

Pero el concierto de Bruce Springsteen también ha tenido sus momentos de sorpresa, como la aparición de Michelle Obama en el escenario para hacer coros en “Glory Days”. La ex primera dama de Estados Unidos, que se encontraba en Barcelona junto a su marido, el ex presidente Barack Obama, y el director de cine Steven Spielberg, ha aceptado la invitación del Boss y ha subido al escenario para cantar junto a él. La multitud ha enloquecido al verla aparecer sobre el escenario y ha cantado a coro con ella y Springsteen.

Michelle Obama subió al escenario, acompañada de su amiga y productora de cine, la también estadounidense, Shonda Rhimes. El público no daba crédito a lo que estaba sucediendo: la ex primera dama de Estados Unidos estaba allí, en el mismo escenario que el Boss.

Michelle Obama rockeando con Springsteen en #Barcelona. 🎸

pic.twitter.com/Mnw0Rdz4oM — Almudena Ariza (@almuariza) April 29, 2023

Pero el concierto también ha tenido su momento más emotivo cuando el Boss ha hecho un alegato en favor de la libertad y la democracia, dedicando la canción “Born in the U.S.A.” a las personas que luchan por la justicia y los derechos humanos en todo el mundo. “Resistir es vencer”, ha afirmado Springsteen, arrancando una sonora ovación del público.

Foto Jordi Vidal/Redferns

La puesta en escena ha sido impresionante, con una iluminación espectacular y una pantalla gigante colocada detrás del escenario que ha mostrado imágenes de la banda y de la ciudad de Barcelona. Los conciertos de Bruce Springsteen son una verdadera fiesta del rock and roll, con un público entregado y una banda en plena forma. Springsteen ha demostrado una vez más que la leyenda del rock and roll sigue más viva que nunca y que es capaz de hacer vibrar a sus fans como nadie. Con su carisma y su energía, ha logrado crear una noche épica que quedará en el recuerdo de todos los presentes.

El concierto ha finalizado con una explosiva versión de “Twist and Shout”, que ha puesto a todo el estadio a bailar y cantar al unísono. Springsteen ha agradecido el cariño del público y se ha despedido prometiendo volver pronto a Barcelona. Los fans, por su parte, han salido del estadio con una sonrisa de oreja a oreja y la certeza de haber vivido una experiencia única e inolvidable. Todavía queda el domingo, donde repetirá liturgia. El Boss es incombustible.