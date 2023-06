La cantant Rocío Saiz, quien lideraba el grupo Las Chillers, llevaba una década sin mayores inconvenientes al quitarse la camiseta al interpretar la canción “Como yo te amo”

Murcia se convirtió en escenario de controversia durante el festival del Orgullo LGTBI, cuando la cantante Rocío Saiz fue censurada por quitarse la camiseta durante su actuación. Este gesto, que forma parte de su performance habitual, fue detenido por orden de la policía, lo que desencadenó la indignación del público presente.

Rocío Saiz, reconocida artista que ha estado ofreciendo conciertos durante la última década, se ha caracterizado por su valentía al mostrar su cuerpo en el escenario como una forma de visibilización del cuerpo femenino. Sin embargo, esta vez su mensaje encontró obstáculos más allá de la censura de las redes sociales.

El incidente ocurrió el pasado sábado en la plaza del Cardenal Belluga de Murcia, frente a un público entusiasta. Cuando Saiz interpretó una versión de “Como yo te amo“, popularizada por Rocío Jurado y Raphael, decidió quitarse la camiseta, tal como había hecho en sus presentaciones anteriores. Sin embargo, la actuación se detuvo abruptamente debido a la intervención de la policía, que ordenó detener el espectáculo.

“Cuando me quité la camiseta, vinieron los de la organización y me dijeron que, o me cubría, o los policías me llevaban esposada”, relató Saiz en sus redes sociales. La artista denunció que una persona de la organización subió al escenario con una bandera arcoíris para taparle los pechos, mientras el público expresaba su descontento abucheando y gritando “libertad”.

Momento exacto en el que la organización del #Pride Murcia avisa a Rocío Saiz que la policía ha parado su concierto.



Cuando le tapan el pecho con la bandera arcoiris, es de lo más contradictorio y doloroso que he visto. https://t.co/ZvK3N2zmrO pic.twitter.com/QLseU8yUgY — Juanfitipaldiᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ (@JuanFitipaldi) June 25, 2023

La situación generó polémica y dejó en evidencia la contradicción existente, ya que se celebraba un festival del Orgullo LGTBI, que busca reivindicar la diversidad y la libertad de expresión, pero se reprimía el acto de Saiz. La cantante manifestó su frustración al afirmar: “Cuando le tapan el pecho con la bandera arcoíris, es de lo más contradictorio y doloroso que he visto”.

Además, Saiz señaló que la policía argumentó que su acción violaba una ley que prohíbe quitarse la camiseta y alteraba el orden público. La cantante recibió una denuncia por alteración del orden público, desacato a la autoridad y exhibicionismo. “Lo que más me molesta es que si hubiera sido un hombre el que se hubiera quitado la camiseta, no habría pasado nada”, lamentó Saiz, visiblemente indignada.

Es importante destacar que esta no es la primera vez que Rocío Saiz enfrenta un incidente similar en la región de Murcia. En 2018, durante su participación en el festival B-Side de Molina de Segura, también se quitó la camiseta, lo que generó críticas por parte del Partido Popular local, quienes calificaron el espectáculo como “soez y vergonzoso”.

Ante estos hechos, la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música (MIM) emitió un comunicado en las redes sociales, lamentando la censura sufrida por Saiz. En el comunicado, MIM expresó su rechazo a la represión y destacó la importancia de no volver a vivir situaciones de señalamiento y coartación de libertades para las mujeres y el colectivo LGTBIQ+.

Rocío Saiz, a lo largo de su carrera, ha sido reconocida por su talento y su postura valiente en la escena musical. Su mensaje de visibilización del cuerpo femenino ha sido una constante en sus actuaciones, aunque lamentablemente se ha encontrado con situaciones de censura. Este incidente en el festival del Orgullo LGTBI de Murcia resalta la necesidad de continuar luchando por la igualdad y el respeto a la diversidad en todos los ámbitos de la sociedad.