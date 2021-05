La muestra Rock Viu resume casi cuarenta años de imágenes de música en vivo del veterano Xavier Mercadé, santo y seña de la fotografía rock estatal.

Cualquiera que sea un habitual de los conciertos que se celebran en Barcelona, o en el conjunto de Catalunya (también fuera de ella, por supuesto), se habrá topado alguna vez con Xavi Mercadé (Barcelona, 1967).

Cualquiera que lea alguna vez crónicas de música en vivo, habrá visto alguna de sus fotos publicadas en medios como Ruta 66, Enderrock, El Punt o Avui, entre muchísimos otros.

Son casi cuarenta años los que lleva este fotógrafo (fotoperiodista sería una descripción más fiel) barcelonés captando, con su cámara, ese momento casi inaprensible, irrepetible por su propia naturaleza, que es cuando un músico conecta directamente con su público desde lo alto de un escenario.

La pasión, el sudor, la entrega, la emoción incontenible, la magia – en definitiva – de la música en directo se plasma en muchas de sus instantáneas, recopiladas ahora (parte de ellas, obviamente) en una muestra de 300 imágenes, que se acaba de inaugurar esta misma semana en el Palau Robert de Barcelona.

Cuenta Mercadé que tiene en su archivo de fotografías más de un millón de imágenes, tomadas en más de quince mil espectáculos que ha cubierto como fotógrafo, entre los años 1984 y 2021, casi nada. Una auténtica barbaridad.

La exposición «Rock Viu», por dentro.

Así pues, lo que recoge la exposición Rock Viu no es más que una muestra de algunas de las mejores instantáneas de su carrera. En total, 300 fotografías que ya fueron publicadas en el número especial 300 de la revista Enderrock del pasado mes de marzo, de la que Mercadé es uno de sus fundadores.

La inauguración contó con la actuación de Sidonie, quienes ofrecieron un breve concierto. La muestra estará abierta hasta el próxomo 29 de agosto. Mercadé, quien también ha escrito varios libros, como Odio obedecer – la escena alternativa en los 80 (Quarentena Ediciones, 2011) o Balas perdidas. Qué fue del siglo XX (66 RPM, 2012), amén de otros volúmenes más estrictamente fotográficos, celebra así cuatro décadas de una trayectoria a la que solo la pandemia ha podido interrumpir.

Marc Ros, de Sidonie, cazado a bocajarro por Xavier Mercadé en la presentación de «Rock Viu».

Madonna, The Rolling Stones, David Bowie, Neil Young, Iron Maiden, Beyoncé, The Who, Pearl Jam, Tom Waits, Radiohead, PJ Harvey, El Último de la Fila, Backstreet Boys, Saxon, Depeche Mode o Red Hot Chili Peppers son algunos de los muchísimos nombres de músicos que han pasado por delante de su objetivo.

Su trabajo fotográfico es, pues, no solo historia viva de la información cultural en nuestro país, sino un testimonio de primera calidad para cualquiera que pretenda tener una perspectiva real de la que ha sido la historia de la música en directo en nuestro país a lo largo de las últimas décadas. Una historia que – esperemos – en sólo unos meses se retome y vuelva a escribir grandes capítulos.

Beyoncé (Xavier Mercadé)