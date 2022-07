Iván Llopis, Big Moon, la película sobre Paul Newman y Joanne Woodward, el documental The Janes y Katie J. Pearson capitalizan nuestra newsletter de actualidad, a la que puedes suscribirte aquí.

Salir al fresco. Sacar las sillas plegables a la calle. Un Calippo helado tras la cena. Que te duela el cerebro cuando el frío te bloquee las sienes. Lo siento, ¿qué más de vital importancia actual se puede mencionar?

Añadiría varios emojis tristes en tira, pero no deseo ahondar más en el asunto, recreándonos en todos los estereotipos posibles en julio pero… bien.

Otros quehaceres: recordar la impresionante visión de galaxias impactando velozmente unas contra otras tras la lente del telescopio James Webb, una visión a 40 millones de años luz.

Para eso, ha hecho falta un artefacto que es, como mínimo, más grande que una pista de tenis. Nebulosas planetarias en una noche de verano.

Y no puedo evitar que me venga a la mente aquello que decía, lacónicamente, la lúcida pero atormentada Virginia Woolf: “Cuando se consideran cosas como las estrellas, nuestros problemas no parecen importar mucho, ¿no?”.

No sé que decirte, Woolfie, no sé qué decirte. Ábrenos las puertas de tu fresco y oxigenado jardín de Richmond, y nos lo pensaremos mientras.

1. 🎤 Nokepler

Si algo tiene de bueno ese desconocimiento y asombro por el universo exterior, es la infinita profundidad que recrea por debajo: en piezas y creaciones que sirven como espejo para tratar de explicar todo aquello que provoca escribirse mientras se mira al cielo, esperando respuestas o la utopía, inclinando la cabeza buscando, obstinados, la señal que nos diga por dónde.

Algunos filósofos suelen decir que ya tenemos asimiladas esas respuestas dentro de nosotros, pero no en nuestro pensamiento consciente. Todo es relativo, o eso parece, cuando escucho el piano de Iván Llopis a través de su microuniverso literario/sonoro, titulado Nokepler (Banjo Soundscapes, 2022). Después de veinte años componiendo paisajes para algunas de las marcas más famosas del planeta, su nuevo proyecto personal es pura abstracción y delicadeza.

2. 🌚 Energía Big Moon

Han vuelto a jugar. En el sentido literal de la palabra. Su despegue en 2014 podría haber sido parecido al de sus compatriotas Wet Leg (aunque menos gamberras), pero tras un tiempo, y coincidiendo con la luna rosa, retornan casi asombradas de sí mismas: “simplemente no podía creer que volvería a hacer algo creativo de nuevo”, admite Juliette Jackson, la cantante, que ha dado a luz recientemente.

La energía de las londinenses Big Moon no engañaba y continuaba germinando de forma latente mientras fuera el mundo cambiaba de forma masiva. Estrenan ahora la enorme “Wide Eyes”, pero el otoño será el momento ideal para escuchar su nuevo álbum Here is Everything (Fiction Records) al completo.

3. 🤫 Secretos como los de Joanne y Paul

Aún hay algunos que se preguntan cómo Paul Newman y Joanne Woodward, una de las parejas cinematográficas más emblemáticas de los años 50, pudieron convertir su historia de amor, unida a sus exitosas carreras en una de las más duraderas de Hollywood. ¿Cómo logró aquella relación salir ilesa? ¿Cuál fue su secreto?

Su dedicación el uno para con el otro, a su arte, y su fuerte legado en el cine sigue siendo fruto de admiración por muchos intérpretes/directores contemporáneos, como Ethan Hawke: quien ha reunido a un buen puñado de colegas, incluidos Laura Linney y George Clooney, para intentar darle vida a ese ese intento de memoir que Newman inició sobre su vida con Joanne. Se titula The Last Movie Stars y se estrena esta semana en HBO Max.

4. 💪 The Janes

“¿Qué tal ‘Jane’? Ya nadie nunca se llama así’” – elegir un nombre tapadera, descolgar el teléfono, ser la tabla de salvamento de miles de mujeres entre los años sesenta y setenta. “Estábamos construyendo un mundo nuevo -contaban- mujeres de una en una”.

Así llegaron The Janes, una red clandestina de mujeres de Chicago que facilitaba el aborto en un entorno seguro a mujeres embarazadas que no deseaban/podían permitirse estarlo, y que antes se sometían al desangro por intervenciones peligrosas. Entre la clientela: hijas, mujeres y amantes de policías, o de abogados del estado, o de jueces.

Antes de que llegara el caso Roe contra Wade 1973) -ahora revocado-, que legalizó el aborto en Estados Unidos, The Janes se convirtió en el primer colectivo feminista que abogó por el problema desde la sombra, y sin un ápice de miedo. Tremendamente inspirador. Documental ya disponible en HBO Max.

5. 🌾 Y el sonido de la mañana

Su disco debut, Return (2020), ya sonaba a mañana. Y lo hacía a través del folk y el puro sonido americana, aun siendo oriunda de Bristol, Inglaterra. Los inicios son así: se apretujan las historias por contar, quieres que todos conozcan lo que arrastrabas en el camino. Katy J Pearson no llega a los treinta y su maleta está repleta de storytelling, como quien ha recorrido mucho en muy poco.

Continúa por la senda folk, aunque añadiendo synthpop, y su segundo disco, Sound of the Morning (Heavenly Records, 2022), la afianza, comparándola aún más con Stevie Nicks (Fleetwood Mac), si cabe. ¡Ojo! No con Dolly Parton: ella insiste en que el country no es exactamente su género. La escucha ideal, no obstante, si necesitas un disco con nota para aguantar el calor.