El primer álbum en vivo oficial de Black Sabbath, “Live Evil”, celebra su 40º aniversario con una nueva edición Súper Deluxe, que presenta nuevas versiones remezcladas y remasterizadas del histórico álbum doble.

Black Sabbath

Una nueva vida de Black Sabbath comenzó en 1979 cuando el cantante Ronnie James Dio se unió a la banda (sustituyendo a Ozzy Osbourne), junto con los miembros fundadores Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, para lanzar una brutal reencarnación de la mítica banda, creadora de Heavy Metal.

La nueva formación de Black Sabbath (con Dio) debutó en 1980 con ‘Heaven and Hell’, un impresionante álbum que fue Disco de Platino y convenció a los fieles seguidores de la formación original. En la mitad de la gira de este disco, su batería Wardabandono el grupo y fue reemplazado por Vinny Appice. Cuando la gira terminó ya en 1981, Black Sabbath se mudó a Los Ángeles y rápidamente grabó el décimo álbum de estudio ‘ Mob Rules’, lanzado en noviembre de 1981, el álbum fue rápidamente Disco de Oro. Durante la gira del álbum, la banda anunció que grabaría diferentes conciertos para crear su primer álbum oficial en directo.

Cuando llegó ‘Live Evil’ en 1983, el álbum fue un triunfo comercial y por parte de la crítica, alcanzando el puesto N#13 en el Reino Unido y el puesto N#37 en el BillboardTop 200 de USA. Las críticas fueron abrumadoramente positivas, incluida una de la influyente revista de Kerrang!. que lo aclamó como «uno de los mejores álbumes en vivo de todos los tiempos}.

Las grabaciones capturan totalmente la química feroz y la magia que definieron esta reencarnación de Black Sabbath con emocionantes versiones en vivo de temas recientes como “Neon Knights”, “The Sign Of The Southern Cross”, “Voodoo”, “The Mobe Rules” y “Children Of The Sea”. El álbum también honró la formación original de la banda con versiones cantadas por el gran Ronnie James Dio y de clásicos anteriores (época Ozzy) de Sabbath como “Paranoid”, “War Pigs”, “Iron Man” y “N.I.B”.

Ahora, con motivo del 40ª aniversario de este icónico disco, se ha relanzado una edición especial. Esta nueva edición presenta dos versiones del legendario álbum: una versión recientemente remasterizada por el afamado masterizador Andy Pearce (Sinatra, Motörhead, Rory Gallaguer, Status Quo) junto con una nueva mezcla creada a partir de las múltiples pistas analógicas originales por el prestigioso productor americano Wyn Davis (Foreigner, Dio, Dokken Great White), que trabajó mucho junto a Black Sabbath.