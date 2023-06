Una selección de cinco jóvenes promesas, nacionales e internacionales y de todo tipo de estilos, que han necesitado muy poco para causar sensación en la industria.

Explorar el mundo de las nuevas promesas musicales es una experiencia apasionante, pero también abrumadora. ¿Cómo descubrir ese talento único que está esperando para ser escuchado? Para facilitarte ese momento, te presentamos una cuidad selección de 5 artistas que se encuentran en la nueva ola emergente.

Con un aire fresco y vanguardista, estos jóvenes talentos están impulsados por una pasión desbordante que mezcla y actualiza estilos musicales. Algunos acaban de debutar y otros ya tienen un camino recorrido, pero todos tienen algo en común: están llamados a triunfar en la escena musical.

BB trickz

BB trickz, entre los artistas emergentes.

No es necesario seguir las reglas establecidas para triunfar en la industria musical, y eso es precisamente lo que ha definido la breve pero impactante carrera de Belize Kazi, también conocida como BB trickz. A sus 23 años, esta talentosa artista ha sacudido la estancada escena urbana española con el lanzamiento de su éxito viral en TikTok, “Bambi”. Si tienes alguna red social, es muy probable que ya hayas escuchado hablar del nuevo fenómeno del “sexy drill”, un subgénero del trap. Pero no, BB trickz no es un hombre de 30 años con gorra, bolso y tatuajes, proveniente de algún barrio de bloques en Madrid. Es una joven racializada, con apariencia angelical, que narra de manera equidistante y áspera la cotidianidad de su día a día, sin importar quién sea o cuál sea su estatus social.

BB trickz desafía las expectativas y rompe con los estereotipos preconcebidos en la música urbana. Su estilo único y su actitud desafiante han capturado la atención de miles de seguidores, que se sienten atraídos por su autenticidad y su voz sincera. Con letras provocativas y una presencia escénica impactante, BB trickz se ha convertido en un símbolo de representación para una nueva generación de artistas. Su éxito ha demostrado que el talento no conoce ni límites ni etiquetas, y que el arte puede surgir de cualquier rincón, desafiando las normas establecidas.

Baby Pantera

Baby Pantera, entre los artistas emergentes.

Baby Pantera, un talentoso productor y DJ de tan solo 23 años, está causando furor en la escena musical actual con su sonido puro y esotérico. Su ascenso meteórico en el panorama nacional se ha visto respaldado por colaboraciones destacadas con reconocidos artistas como Gloosito, Yung Beef y Kaydy Cain. Sus DJ sets son una amalgama de estilos que van desde el rap de Detroit hasta el Miami Bass, Jersey Club, Dembow y Afro, atrayendo la atención de los amantes de la música urbana en todas sus vertientes.

En este sentido, ha conseguido posicionarse como una figura prometedora en la escena musical, capturando la atención del público con su innovador enfoque sonoro y su habilidad para fusionar géneros diversos. Su estilo único y ecléctico ha resonado en las calles, dejando una huella en la industria musical actual. A través de su álbum debut “Nonchalant”, ha logrado consolidar su reputación como un productor con una visión única y una capacidad excepcional para crear paisajes sonoros cautivadores.

Judeline

Judeline, entre los artistas emergentes.

La Niña del Sur, Lara, también conocida como Judeline, 20 años, nacida en Jerez y criada en Caños de Meca (Cádiz). Con una fusión cautivadora entre la música electrónica y el bedroom pop, esta artista gaditana ha logrado abrirse un hueco en la industria en apenas dos años de carrera. Su talento no pasa desapercibido, y ha captado la atención incluso de la aclamada Rosalía, posicionándose en el rodar de la famosa artista.

El estilo único de Judeline se ha convertido en su sello distintivo, combinando melodías íntimas con toques electrónicos que crean una atmósfera envolvente. Este enfoque musical auténtico y original de la gaditana ha caído de pie en la escena musical española, estableciéndola como una promesa emergente que dará mucho que hablar en los próximos años.

Haley Blais

Haley Blais, entre los artistas emergentes.

Saliendo del panorama nacional cabe destacar la figura de Haley Blais. Esta artista se ha convertido en otra de las revoluciones de la música emergente internacional. Proveniente de Vancouver, comenzó su carrera musical como una artista de folk en solitario. Después de que su EP debut Late Bloomer (2016) fuera lanzado de forma independiente en línea debido a la demanda de sus suscriptores de YouTube, Haley pasí a ser de una mujer solitaria con su ukelele a formar una banda de 5 integrantes que triunfa en las redes sociales.

Con su talento para transmitir emociones auténticas y su capacidad para evolucionar musicalmente, Haley Blais ha logrado captar la atención del público posicionándose como una de las promesas más ilusionantes del momento. Su transición de artista en solitario a líder de banda ha demostrado su versatilidad y habilidad para adaptarse a diferentes estilos musicales y, además, sus letras honestas y su toque cómico añaden una capa adicional de profundidad a su música.

BDRMM

BDRMM, entre los artistas emergentes.

Terminamos esta primera selección con Bdrmm, un grupo emergente con un estilo musical cautivador que combina el dream pop y el shoegaze de manera magistral. Su música oscila una melancolía etérea creando una atmósfera envolvente y evocadora al alcance de muy pocos. Con influencias que abarcan desde el post-punk hasta el Krautrock y el alternativo de los años 90, Bdrmm ha logrado crear un sonido distintivo que atrae tanto a los amantes de la música nostálgica como a los exploradores de nuevos paisajes sonoros.

Este grupo británico llamó de la industria musical con su álbum debut, Bedroom, lanzado en 2020, y su reciente lanzamiento, I Don’t Know, en 2023. Su creciente popularidad se debe a su habilidad para fusionar elementos clásicos con nuevas texturas electrónicas y ambientales. Además, Bdrmm ha logrado captar el interés de sellos discográficos destacados, como Rock Action Records, dirigido por la aclamada banda Mogwai. Con su enfoque innovador y su capacidad para reinventarse, Bdrmm se perfila como un grupo prometedor que vale la pena tener bajo el radar.