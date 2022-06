Pablo de Haro traza un personal perfil creativo de la joven artista de la Vall D’Uixò (Castellón), uno de los valores al alza del nuevo pop español.



Recorriendo las calles de Madrid por las que ahora transito, la voz de una chica me acompaña a cualquier sitio que voy. Entro al metro en Antón Martín, se acerca un convoy por la antigua linea 1 y oigo el traqueteo de las viejas vías. Es un sitio precioso donde me relajo y siempre oigo música. Pese al ruido que hay, no me desconcentro, estoy atento. Atento a su voz. ¿Y a quién pertenece esa voz?



Ella es Xenia y tiene una voz dulce, cautivadora y delicada que te puede transportar en un abrir y cerrar de ojos a una ciudad ecléctica, llena de sensaciones oscuras y a su mismo tiempo realmente bellas. Un sonido avanzado a esta era que recuerda al pasado pero estando en el presente, abriéndose paso de cara al futuro.

Empezó a subir canciones a Internet allá por 2020, de la mano de Futuras Licenciadas, uno de los sellos de pop independientes de València más reconocidos, liderado por los jóvenes Miguel Alemany y Carlota Díaz. En esta época, el sonido de Xenia podía ser percibido como un pop desenfadado, con toques dulces.

No obstante, bien es sabido que en València actualmente hay un movimiento efervescente de alta calidad utilizando el synthwave y el post punk como sustento de tan genial escena, y Xenia se ha introducido de lleno en él, marcando un antes y un después evidente, que ha revolucionado tanto a València como al resto del país.

Su último lanzamiento es un genial álbum llamado Ruido-0 (Helsinkipro, 2022). No sabría explicar bien con palabras la altísima virtuosidad de este disco, tan solo puedo recomendar a quien esté leyendo este artículo que lo escuche de cabo a rabo sacando sus propias conclusiones. Como recomendación personal puedo señalar los temas “No me vas a ver llorar” y “La ciudad está en llamas”. Simplemente perfectos, sensibles y exquisitos.



No podemos olvidar tampoco su anterior EP Esfera (Futuras Licenciadas, 2021), que está compuesto por cuatro canciones. Un trabajo muy fino, en el que ya empieza a encontrar su estilo musical de una manera altamente elegante y distinguida. Recalcar también que este trabajo destaca por su genial sonido, pero además por su excelente trabajo en cuanto a los gráficos que engloban todo el proyecto realizados por Duelo, un recientemente nacido estudio de diseño valenciano liderado por jóvenes talentos a la cabeza de la vanguardia.



Es evidente que Xenia se está tomando muy en serio su proyecto musical, siempre buscando y alcanzado la excelencia en cada lanzamiento. Personalmente tengo muchas ganas de ver como evoluciona esta artista que no deja de sorprenderme y fascinarme en cada nueva canción. Indudablemente, uno de los mejores talentos nacionales del momento, que puede fluir entre varios géneros pero siempre con un carácter especial que remarca su personalidad más fidedigna.