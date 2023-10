La Asociación de Mujeres de la Industria de la Música (MIM) presentó la pasada semana el nuevo organigrama de su junta directiva, durante su participación en el encuentro profesional BIME PRO.

Con más de dos décadas de experiencia en la industria musical, Almudena Heredero ostenta el cargo de Presidenta de la Asociación. Ha sido directora de Primavera Sound Madrid en 2023; ha dirigido durante 12 años Primavera Pro, el encuentro internacional del sector de la música del festival Primavera Sound; ha realizado diferentes labores de dirección artística y producción en eventos culturales como el Festival Internacional de Jazz de Madrid, las Jornadas sobre la Inclusión Social y la Educación en las Artes Escénicas organizadas por el INAEM y de Madrid es Moda; y es profesora invitada en los masters de gestión cultural y/o industria de la música de las Universidades Carlos III (Madrid), Universidad Complutense / Fundación Santillana (Madrid), Blanquerna – Universitat Ramon Llull (Barcelona) y Universidad de Valencia.

Mar Rojo

Le toma el relevo como Vicepresidenta de MIM Mar Rojo, actual manager y agente de booking en Sonido Muchacho, y durante varios años programadora de la emblemática sala El Sol.

La Secretaría de la Asociación está a cargo de Paula Ráez Fernández. Consultora en cultura y sostenibilidad para Gabeiras & Asociados, es abogada y experta en derecho, cultura y ciencias políticas.

Paula Ráez

Por su parte, ejercerán el cargo de Vocal las siguientes profesionales: Adriana Alcover, Directora de comunicación y prensa de la Asociación de Salas de Conciertos de Cataluña; Blanca Salcedo, COO en Sony Music Entertainment; Fátima Mellado, programadora de conciertos de Sidecar Factory Club; Ibone Iza, Content Manager en BIME PRO y Head of Content en LAST TOUR; Lara Alcázar, Head of Campaigns en PIAS; y Raquel Collar, socia fundadora de MIM.

SOBRE MIM

MIM es la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música, fundada en septiembre 2016 y que cuenta con más de 400 asociadas y asociados en toda España. A través de su trabajo, con talleres, congresos, becas y más iniciativas, busca contribuir a la igualdad en el sector de la música y a reconstruir su tejido tras la gran crisis económica y social derivada de la pandemia.