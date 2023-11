En un giro impactante y emocionante, la inmortalidad musical de The Beatles ha sido reafirmada en el mundo moderno gracias a la inteligencia artificial.

Cuarenta y tres años después de la trágica muerte de John Lennon y veintidós años después de la partida de George Harrison, emerge “Now and Then”, catalogada como la “última canción” del icónico cuarteto de Liverpool.

Esta revelación musical ha sido precedida por una meticulosa campaña de promoción que incluye un documental sobre el proceso de creación de la canción. Desde este jueves, el tema está disponible en plataformas digitales en todo el mundo, junto con su primer sencillo, “Love Me Do”, marcando un cierre simbólico para el cuarteto más legendario de la música pop. Sin embargo, con la inagotable energía de Paul McCartney en juego, es arriesgado asumir que este sea su último truco en la chistera.

“Now and Then”, originalmente una maqueta grabada por John Lennon en su apartamento de Nueva York, ha visto la luz del día como una composición melancólica y decididamente romántica. Fechada alrededor de 1978, siete años después de la disolución de la banda, esta pieza ha sido comparada por críticos en el Reino Unido con la emotiva “Jealous Guy”.

La maravilla de esta canción radica en la voz clara y limpia de Lennon, resucitada gracias a la intervención de la inteligencia artificial. Bajo la producción de Giles Martin, la tecnología logró separar la voz de Lennon del piano en la maqueta original, un logro nunca antes alcanzado.

El proyecto de “Now and Then” había quedado en el olvido hasta que el documental “Get Back”, dirigido por Peter Jackson, utilizó la inteligencia artificial para recuperar imágenes inéditas de la grabación del último álbum de los Beatles. Este hallazgo revivió el interés en la canción, llevando a Paul McCartney y Ringo Starr a retomar la obra que John Lennon dejó inconclusa.

Paul McCartney, junto con Ringo Starr, se sumergió en el proceso de finalizar la canción. McCartney tocó el bajo y Ringo la batería, mientras que partes de guitarra grabadas por Harrison en la década de 1990 se añadieron para dar vida al proyecto. Además, se incluyeron arreglos de cuerda interpretados por músicos que desconocían que estaban contribuyendo a la culminación del legado de los Beatles. La canción se pulió aún más con coros recuperados de clásicos como “Here, There And Everywhere”, “Eleanor Rigby” y “Because”, aportados por McCartney y Martin.

Además del lanzamiento del sencillo, se espera que mañana, viernes, a las 14:00 GMT, se estrene el video musical de “Now and Then”, dirigido por Peter Jackson. Se rumorea que este video contendrá imágenes inéditas del grupo, incluyendo momentos cuando el baterista era Pete Best, antes de ser reemplazado por Ringo Starr.

La historia detrás de “Now and Then” no solo representa un tributo conmovedor a la eterna influencia de The Beatles en la música, sino también un ejemplo fascinante de cómo la tecnología moderna puede unir el pasado y el presente, permitiendo que las leyendas perduren y continúen inspirando a generaciones futuras.