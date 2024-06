Metronomy, conocidos por su distintiva mezcla de indie-electrónica y pop, han abierto un nuevo capítulo en su vibrante trayectoria musical. Este capítulo, marcado por la colaboración, se materializa en su próximo trabajo ‘Posse EP Volume 2’.

En esta entrega de cinco temas, el fundador y figura central de la banda, Joe Mount, asume el rol de productor, creando universos musicales donde nuevos cantantes y artistas pueden agregar su voz a sus instrumentales festivos.

Este espíritu colaborativo se refleja en el nuevo sencillo veraniego “Contact High”, que cuenta con los vibrantes y energéticos ganchos de los hermanos franco-americanos Faux Real, junto a las suaves vibraciones franco-coreanas de Miki. “Siempre que escucho Metronomy, oigo mi voz y me molesta,” comenta Mount. “No puedo desligarme de la canción. Oigo ‘Contact High’ y pienso ‘¡guau, estoy involucrado en esto!’ Puedo escucharla una y otra vez.”

En el resto de ‘Posse EP Volume 2’ vemos a Mount colaborar con Nourished by Time, Lynks, SPIDER, Pan Amsterdam, Master Peace y TaliaBle. Junto con el anuncio del EP, Mount compartió “With Balance (feat. Naima Bock and Joshua Idehen)” acompañado de un impactante video – una balada sutil con guitarras de tonos pastel y líneas vocales entrelazadas hasta que Joshua Idehen interviene, aportando un poder profundo y un juego de palabras. En manos de Metronomy, voces únicas pueden unirse en armonía.

La era de los Posse EPs comenzó en septiembre de 2021, cuando Mount lanzó el Volumen 1, una colaboración de cinco pistas con una selección emergente de nuevos amigos, incluyendo a Pinty de Peckham y Biig Piig. El año siguiente, Metronomy lanzó su álbum más reciente, ‘Small World’, que continuó la fiesta invitando a artistas como Nadeem Din-Gabisi y Katy J Pearson en una edición especial de remixes.

Los Posse EPs de Metronomy representan una manera de seguir conectando con la nueva música mientras abrazan su propia perspectiva a largo plazo y décadas en la escena musical. “Es darse cuenta de que tienes un valor dentro de la industria musical,” comenta Mount. “Para los artistas más nuevos, puedes hacer algo. Tienes un alcance que ellos no tienen y eso les emociona. Es una excelente forma de sentirse conectado con una ola como la de la que formé parte.” Es revitalizante y energizante, tanto para el artista como para nosotros, los oyentes. “Cuanto más colaboro con otras personas, más emocionado me siento por hacer mi propia música de nuevo… Para mí, es una manera de separarme de los últimos 20 años de lo que he hecho. Quieres estar orgulloso de ello – y luego seguir adelante.”