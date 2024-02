En un encuentro musical que promete ser histórico, Texas, la reconocida banda escocesa, se une al aclamado pianista estadounidense Spooner Oldham para lanzar “The Muscle Shoals Sessions”.

Este álbum, que verá la luz el 29 de marzo bajo el sello [PIAS], es una celebración de grandes éxitos reinventados al piano, con la voz distintiva de Sharleen Spiteri llevando la batuta. Acompañado de una gira por el Reino Unido, este proyecto es un testimonio de la atemporalidad de la música y el poder de la colaboración transatlántica.

Tras un emocionante 2023, Texas, la icónica banda escocesa, y Spooner Oldham, legendario pianista y compositor estadounidense, nos brindarán un álbum conjunto que promete ser una joya musical: “The Muscle Shoals Sessions”, disponible desde el 29 de marzo a través de [PIAS]. Este lanzamiento es una interpretación refrescante de los grandes éxitos de Texas, entregados al piano y la voz, y viene acompañado de una gira por el Reino Unido que incluye actuaciones en lugares emblemáticos como el O2 Arena de Londres y el Glasgow OVO Hydro.

Grabado en el famoso ‘Fame Recording Studio’ en Muscle Shoals, Alabama, el álbum no solo nos ofrece una nueva visión de doce grandes éxitos de Texas, sino también dos versiones: ‘Would I Lie To You’ de Charles and Eddie y ‘Save The Last Dance’ de The Drifters. Bajo la guía vocal de Sharleen Spiteri y las delicadas líneas de piano de Spooner Oldham, estas canciones resurgen en una forma pura y atemporal.

Sharleen Spiteri comparte su entusiasmo por la experiencia: “La oportunidad de ir a Muscle Shoals a grabar era como ser un niño en una tienda de dulces. Trabajar con Spooner fue inspirador, divertido y es simplemente un ser humano maravilloso. La influencia de la música Northern Soul para Texas hizo que la combinación con Spooner fuera perfecta.”

Spooner Oldham, inducido al Salón de la Fama del Rock ‘n’ Roll en 2009, ha dado forma a la música soul americana con su formidable talento. Desde colaborar en clásicos como “When a Man Loves a Woman” de Percy Sledge hasta “I Never Loved a Man (The Way I Love You)” de Aretha Franklin, su influencia musical es indiscutible. Oldham también ha dejado su huella en el mundo del rock y el country, trabajando con artistas como Neil Young, Bob Dylan y los Everly Brothers.

Texas, con más de tres décadas en la escena musical y más de 40 millones de discos vendidos en todo el mundo, sigue siendo una de las bandas más queridas del Reino Unido. La banda, conocida por sus shows enérgicos, se embarca en una gira que promete ser un derroche de clásicos y energía en el escenario, con el apoyo de KT Tunstall en algunas fechas.

Hoy, Texas se presenta en la temporada ‘Piano Room’ de la BBC Radio 2, dando inicio a un año que ya se perfila como monumental. Con “The Muscle Shoals Sessions”, Texas y Spooner Oldham nos invitan a redescubrir la música que ha marcado a generaciones, demostrando que los clásicos, cuando se despojan hasta su esencia, pueden adquirir una nueva vida y tocarnos el alma de formas inesperadas.