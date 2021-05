De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Curtis Roach, Gus Dapperton, Doja Cat, Curtis Waters y Lil Nas X.

Doja Cat, Curtis Waters, Gus Dapperton, Curtis Roach o Lil Nas X se dieron a conocer a través de la joven red social Tik Tok y ahora son estrellas.

Es la red social más joven de entre todas las que acumulan millones de usuarios, tanto por su clientela como porque nació en 2016. Y aunque su formato – videos de apenas quince segundos – no parezca el más adecuado para el disfrute de música que vaya más allá de un breve riff instrumental o el fragmento de un estribillo, lo cierto es que Tik Tok se ha convertido en una plataforma excepcional para toda una generación de músicos que se están dando a conocer a través de ella.

El furor por muchas canciones de artistas que hasta entonces eran prácticamente desconocidos, y por imitar sus movimientos, bailes y coreografías, corre como la pólvora en cuestión de horas.

Conscientes de que hablamos de tendencias aún en pleno desarrollo, y de que el listado de nombres va creciendo semana a semana, desde ¡Mússica! proponemos cinco nuevas estrellas que bien pueden servir para empezar a entender el fenómeno.

Son triunfadores de un tiempo en el que prima el impacto de lo fugaz e instantáneo, acrecentado (además) por los sucesivos confinamientos que se han extendido por todo el mundo y han favorecido la interconexión a todas horas. Con todo, tienen carreras con suficiente solidez ya como para trascender la viralidad del momento.

1 – Doja Cat

Amala Zandile Diamini, que es el nombre real de Doja Cat, angelina de 26 años, ya tenía dos estupendos álbumes de hip hop, funk y r’n’b publicados cuando su «Say So» se viralizó a consecuencia de un baile de la tiktoker Haley Sharpe.

La canción había formado parte del álbum Hot Pink (RCA, 2019), pero hasta que su desafío no empezó a difundirse a través de Tik Tok, aprovechando su salida como single a principios de 2020, y el challenge fue además incorporado a su videoclip, su carrera no terminó de despegar a nivel mundial.

Luego vino su actuación en el show televisivo de Jimmy Fallon, y el resto, como se suele decir, ya es historia. Doja Cat es, por cierto, uno de los nombres del cartel del próximo Primavera Sound, previsto para junio de 2022. De no ser por la pandemia, ya la hubiéramos visto en el Parc del Fórum de Barcelona.

2 – Curtis Waters

Abhinav Bastakoti es el nombre que figura en el documento de identidad de este estudiante veinteañero de origen nepalí, criado en India y Canadá y afincado desde los 17 en Carolina del Norte. Comenzó el confinamiento vendiendo smoothies, y salió del encierro –tres meses más tarde– convertido en estrella gracias a “Stunnin» (junto al rapero Harm Franklin), una canción que acumuló en Tik Tok (y luego en Spotify y Youtube) más de cien millones de reproducciones.

Su carrera es, hasta ahora, como un master sobre cómo hacerse famoso sin necesidad de conceder una entrevistas, ni dar conciertos ni tampoco intentar fichar por una discográfica. El firmante de este texto sí tuvo, al menos, la ocasión de entrevistarle hace unos meses. Su primer álbum, Pity Party (BMG, 2020), vale mucho la pena, y se mueve en coordenadas similares a las de Doja Cat, aunque con un sonido mucho más casero. Acaba de estrenar su nueva canción, esta «Conceited».

3 – Gus Dapperton

El neoyorquino Gus Dapperton (24 años) no llega a alcanzar las cifras millonarias de otros fenómenos de esta era Tik Tok, pero lo destacamos porque es uno de los pocos músicos adscritos al bedroom pop que ha logrado multiplicar – y por mucho – su repercusión a través de la red de los videos de quince segundos, sobre todo en comparación con el resto de redes.

En nuestros escenarios ya hemos podido disfrutar de las canciones de sus dos estimulantes discos, Where Polly People Go To Read (Autoditado, 2019) y Orca (AWAL, 2020). Por cierto, que tampoco se llama como su nombre artístico: el real es Brendan Rice.

4 – Curtis Roach

Este rapero de Detroit, de 22 años, pasó de ser un completo desconocido a erigirse en uno de los nombres virales de la primavera de 2020 gracias a «Bored in the House», una canción que alegró el confinamiento a más de 30 millones de usuarios de Tik Tok.

Janet Jackson, Chance The Rapper o Kylie Jenner se sumaron al entusiasmo generalizado, y lo que nació como una canción fruto del aburrimiento del confinamiento se convirtió en un fenómeno que le confirió toda su popularidad. De momento, en 2021 se ha mostrado poco activo. Se llama, por cierto, Curtis Garnett.

5 – Lil Nas X

Se llama Montero Lamar Hill, es de Atlanta (Georgia, EE.UU.), tiene 22 años y fue una de las primeras grandes estrellas de Tik Tok: en diciembre de 2018, su canción «Old Town Road» causó furor en la red, generando millones de videos de imitadores, la colaboración de Miley Cyrus y un contrato con Columbia.

Lo suyo es una combinación tan básica que parece mentira que a casi nadie se le hubiera ocurrido antes: country y trap. La alianza de dos géneros muy enraizados en el estado sureño del que proviene. Y con estética queer.

No hay más que echar un vistazo a su más reciente lanzamiento, «MONTERO (Call My By Your Name)», canción con guiño a la película de Luca Guadagnino que ha venido acompañada de polémica: una campaña de unas zapatillas de deporte con gotas de sangre humana en su cámara de aire. Espeluznante y un poco malrrollero, la verdad.

Sin lugar a dudas, Tik Tok es una vía de triunfo para las estrellas incipientes del sector musical.