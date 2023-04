El ex líder de los históricos Bauhaus, banda esencial del post punk británico, pone voz a la nueva versión que los dos músicos valencianos han hecho de su “Kind of Love”.

IMBERMIND, que es el nombre del proyecto de los músicos electrónicos Edu Imbernón y Clemente, en el que ponen sus cinco sentidos al servicio de la revisión de música de décadas anteriores para llevarla a la pista de baile, acaba de anunciar una colaboración de esas que enlucen cualquier currículo: la de Peter Murphy, quien fuera líder de los históricos Bauhaus.

Se trata de una canción llamada “Kind Of Love”, que fue publicada originalmente en 1989 con el título de “Strange Kind of Love”: nada que ver con el estupendo álbum del mismo título de los también británicos Love and Money un año antes. La de Murphy pertenecía pertenecía a su álbum Deep (1989). Es un corte que años más tarde el propio Peter Murphy interpretó en directo desde un estudio de Boston junto a los Nine Inch Nails de Trent Reznor.

El productor y remezclador valenciano Edu Imbernon y el músico -también valenciano- Clemente definen así su dinámica de trabajo, plasmada en esta colaboración: “Imbermind nace de lo más profundo de nuestras almas, dos caminos en un principio separados que ahora confluyen y unen fuerzas para generar una alianza sólida. Lejos de seguir tendencias queríamos volver a nuestras raíces, unas donde entran en juego voces originales, guitarras, batería real y sintetizadores. Es nuestra misión combinar todo esto con la tecnología a la que tenemos alcance hoy en día”.

La versión de este clásico, que acaban de publicar, está en sintonía con ña onda dance punk de proyectos como LCD Soundsystem y toda la escudería de DFA Records. Es decir, que la renuevan y la acercan por completo al siglo XXI, dotándolo de un significado ligeramente distinto, más acorde con la actualidad.